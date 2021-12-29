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Fenerbahçeli taraftarlar çağrısını yineledi: Ali Koç istifa, yeter artık ne hale getirdin bizi! - Son Dakika

Fenerbahçeli taraftarlar çağrısını yineledi: Ali Koç istifa, yeter artık ne hale getirdin bizi!

29.12.2021 23:00
Fenerbahçeli taraftarlar çağrısını yineledi: Ali Koç istifa, yeter artık ne hale getirdin bizi!

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Afyon maçında Fenerbahçeli taraftarlar, berabere biten 90 dakikanın sonunda klasikleşmiş çağrısını tekrarladı. Ali Koç'u istifaya davet eden taraftarlar, "Koskoca Fener'i ne hale getirdin" tezahüratı yaptı.

Fenerbahçeli taraftarların 4. sezonunda da yıkım yaşayan Başkan Ali Koç'a tahammülü artık kalmadı. 2. Lig takımı Afyon'a karşı 90 dakikada gol atamayan ve pozisyon üretmekte zorlanan takım, taraftardaki son sabır demini de taşırdı.

Kadıköy'de aynı çığlık yine başladı: Ali Koç istifa, ne hale getirdin bizi!

"NE HALE GETİRDİN FENERİ"

Sarı-Lacivertli taraftarlar, "Ali Koç istifa", "Söylesene başkan ne oldu sözlerin? Koskoca Fener'i ne hale getirdin!" tezahüratıyla stadı inletti.

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Fenerbahçe, İstifa, Afyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçeli taraftarlar çağrısını yineledi: Ali Koç istifa, yeter artık ne hale getirdin bizi! - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçeli taraftarlar çağrısını yineledi: Ali Koç istifa, yeter artık ne hale getirdin bizi! - Son Dakika
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