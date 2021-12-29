Fenerbahçeli taraftarların 4. sezonunda da yıkım yaşayan Başkan Ali Koç'a tahammülü artık kalmadı. 2. Lig takımı Afyon'a karşı 90 dakikada gol atamayan ve pozisyon üretmekte zorlanan takım, taraftardaki son sabır demini de taşırdı.
Sarı-Lacivertli taraftarlar, "Ali Koç istifa", "Söylesene başkan ne oldu sözlerin? Koskoca Fener'i ne hale getirdin!" tezahüratıyla stadı inletti.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçeli taraftarlar çağrısını yineledi: Ali Koç istifa, yeter artık ne hale getirdin bizi! - Son Dakika Spor