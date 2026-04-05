Fenerbahçeli Taraftarlar Derbi İçin Coşkulu Bekleyişte

FENERBAHÇELİ taraftarlar, Beşiktaş ile oynanacak derbiyi stadyum çevresinde coşkuyla bekliyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28'inci haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Bu mücadele öncesinde Chobani Stadyumu çevresinde toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, maç saatini beklemeye başladı. Tezahüratlarda bulunan ve meşale yakan taraftarlar, yapılacak olan güvenlik kontrollerinin ardından stadyumda yerini alacak. Derbi mücadelesi saat 20.00'de başlayacak.