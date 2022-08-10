Fenerbahçe taraftarlarından Ali Koç'u kızdıracak video! Yarım milyona yakın görüntülenme aldı - Son Dakika
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Fenerbahçe taraftarlarından Ali Koç'u kızdıracak video! Yarım milyona yakın görüntülenme aldı

10.08.2022 12:22

Sezonun ilk maçında vasatın altında kalan Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Taraftarlar, bir videoya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u montajlayarak tepkisini dile getirdi. Ali İhsan Varol'un sunduğu 'Kelime Oyunu' programına katılan bir yarışmacının kafasına Koç'u ekleyen sarı-lacivertliler takımdaki golcü problemine vurgu yaptı. Oldukça beğenilen videoya binlerce etkileşim geldi.

Fenerbahçe'nin en önemli problemlerinden biri olan ve bir türlü çözülemeyen golcü sorunu taraftarlar arasında çığ gibi büyümeye devam ediyor. Sarı lacivertli ekibin taraftarları hemen hemen her gün sosyal medya üzerinden tepkilerini çeşitli şekilde dile getiriyorlar. Fenerbahçe'ye gönül veren sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine bir yenisi daha eklendi.

'ALİ KOÇ FORVET İÇİN HARF İSTEDİ'

Forvet transferinin bir an önce yapılmasını bekleyen taraftarlar, Başkan Ali Koç'u, Kelime Oyunu programındaki bir yarışmacı olarak betimledi. Sorulan soruda 'Rakip kaleye en yakın oyuncu kimdir?' cevabını bulması istenen Koç, programda klişe haline gelen "Harf alayım" repliğini kullanarak cevap arıyor ve 'Forvet' kelimesini bulmaya çalışıyor. Beğeni toplayan paylaşıma çok sayıda yorum yapıldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili hazırlanan esprili video elden ele yayılıyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili hazırlanan esprili video elden ele yayılıyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili hazırlanan esprili video elden ele yayılıyor

İSTENİLEN VERİM ALINAMADI

Teknik Direktör Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda birçok mevkiiye transfer operasyonları gerçekleştiren Fenerbahçe, forvet bölgesine transfer ettikleri futbolculardan bir türlü beklenilen performansları alamadı. Bu doğrultuda Joshua King, Tiago Çukur ve son olarak transfer edilen Joao Pedro'nun da sakatlanıp performans verememesi sebebiyle bu oyunculardan verim alamamıştı.

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Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe taraftarlarından Ali Koç'u kızdıracak video! Yarım milyona yakın görüntülenme aldı - Son Dakika
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