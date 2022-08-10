Fenerbahçe taraftarlarından Ali Koç'u kızdıracak video! Yarım milyona yakın görüntülenme aldı

Yıllar önce yaptığı konuşmayı hatırlatıp veryansın etti: Her yerde karşıma çıkıyor

Fenerbahçe'nin en önemli problemlerinden biri olan ve bir türlü çözülemeyen golcü sorunu taraftarlar arasında çığ gibi büyümeye devam ediyor. Sarı lacivertli ekibin taraftarları hemen hemen her gün sosyal medya üzerinden tepkilerini çeşitli şekilde dile getiriyorlar. Fenerbahçe'ye gönül veren sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine bir yenisi daha eklendi.

'ALİ KOÇ FORVET İÇİN HARF İSTEDİ'

Forvet transferinin bir an önce yapılmasını bekleyen taraftarlar, Başkan Ali Koç'u, Kelime Oyunu programındaki bir yarışmacı olarak betimledi. Sorulan soruda 'Rakip kaleye en yakın oyuncu kimdir?' cevabını bulması istenen Koç, programda klişe haline gelen "Harf alayım" repliğini kullanarak cevap arıyor ve 'Forvet' kelimesini bulmaya çalışıyor. Beğeni toplayan paylaşıma çok sayıda yorum yapıldı.

İSTENİLEN VERİM ALINAMADI

Teknik Direktör Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda birçok mevkiiye transfer operasyonları gerçekleştiren Fenerbahçe, forvet bölgesine transfer ettikleri futbolculardan bir türlü beklenilen performansları alamadı. Bu doğrultuda Joshua King, Tiago Çukur ve son olarak transfer edilen Joao Pedro'nun da sakatlanıp performans verememesi sebebiyle bu oyunculardan verim alamamıştı.