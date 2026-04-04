Fenerbahçeli yönetici Ali Gürbüz, Galatasaray maçı biter bitmez telefona sarıldı

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında şampiyonluk şansını sürdüren Trabzonspor'a deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup oldu.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürbüz, Trabzonspor'un Galatasaray'ı mağlup ettiği maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Mücadelenin hakemi Cihan Aydın'ın bir hakem seminerine yeğeninin "En büyük GS Mira Aydın" hesabıyla katılmasına gönderme yapan Ali Gürbüz, bu olayı hatırlatarak paylaşım yaptı. Ali Gürbüz, yaptığı paylaşımda "En Büyük XX" isimli kullanıcı hiç üzülme, sen görevini harika yaptın." ifadelerini kullandı. Bu paylaşım sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük beğeniyle karşılandı.
