Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçeli yönetici Ali Gürbüz, Galatasaray maçı biter bitmez telefona sarıldı

04.04.2026 23:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürbüz, Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın'a göndermeli bir paylaşım yaptı.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında şampiyonluk şansını sürdüren Trabzonspor'a deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup oldu.

FENERBAHÇELİ YÖNETİCİDEN MAÇ SONUNDA PAYLAŞIM

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürbüz, Trabzonspor'un Galatasaray'ı mağlup ettiği maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. 

''EN BÜYÜK XX İSİMLİ KULLANICI, HİÇ ÜZÜLME''

Mücadelenin hakemi Cihan Aydın'ın bir hakem seminerine yeğeninin "En büyük GS Mira Aydın" hesabıyla katılmasına gönderme yapan Ali Gürbüz, bu olayı hatırlatarak paylaşım yaptı. Ali Gürbüz, yaptığı paylaşımda "En Büyük XX" isimli kullanıcı hiç üzülme, sen görevini harika yaptın." ifadelerini kullandı. Bu paylaşım sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük beğeniyle karşılandı. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Adam Adam:
    Hakem VAR'da kırmızı kartı iptal etti. Okan maçtab sonra teşekkür için üzerine yürümüş olmalı 15 3 Yanıtla
    00349200 00349200:
    paul um 2. golü de temiz goldü 9 2
  • hasanozpalas1970 hasanozpalas1970:
    Bu olaydan sonra başka takım şampiyon olsa ne olacak ki teşekkürler futbol keyfini bitirenler 0 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 08:45:08. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçeli yönetici Ali Gürbüz, Galatasaray maçı biter bitmez telefona sarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.