Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Süper Lig 2024-25 sezonu fikstür çekiminin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Fikstür ile ilgili konuşan Hulusi Belgü, "Çekimden önce kısıtların yanlış olduğunu söylemiştim, yine söylüyorum. Lige yeni çıkan takımlarla üst üste oynayacağız. Galatasaray'ı da ilk yarıda sahamızda ağırlayacağız. Bu, son 3 yılın neredeyse birebir aynı fikstürü. Tam beklediğim gibi oldu." dedi.
6 numaralı topu çekmedikleri için sevincini dile getiren Belgü, "Sevindiğim husus, 6 numarayı çekmedik. Eğer 6'yı çekseydik, Avrupa dönüşlerinde sürekli deplasmana gidecektik. Bu açıdan avantajlıyız." ifadelerini kullandı.
Yeni sezon öncesinde hakem performanslarına da değinen Hulusi Belgü, "Umarım adil bir yarış olur. Hakemler görevlerini layıkıyla yerine getirir. MHK yeni klasman hakemlerini açıkladı ama eski isimler hâlâ var. Temennimiz; daha adaletli, şeffaf bir lig izlemek" şeklinde konuştu.
Fikstür törenindeki toplu fotoğraf çekimine neden katılmadığı sorulan Belgü, "Kulübüme ve başkanıma hakaret eden biriyle aynı karede olmam" cevabını vererek Galatasaraylı yönetici Metin Öztürk'e göndermede bulundu.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçeli yönetici fikstür çekimindeki fotoğraf karesine girmedi! Sebebi Galatasaraylı o yönetici - Son Dakika
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