Fenerbahçelilere müjde! En-Nesyri Kanarya oluyor - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçelilere müjde! En-Nesyri Kanarya oluyor

Fenerbahçelilere müjde! En-Nesyri Kanarya oluyor

Sevilla Kulübü Sportif Direktörü Victor Orta, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Youssef En-Nesyri için Roma'dan resmi bir teklif almadıklarını duyurdu.

17.07.2024 14:15
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Sevilla Kulübü Sportif Direktörü Victor Orta, ismi Fenerbahçe ile de anılan En-Nesyri'ye Roma'dan gelen resmi bir teklifin olmadığını duyurdu.

"ROMA'DAN GELEN BİR ŞEY YOK"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Orta, Faslı futbolcuları için İtalya ekibi Roma'dan bir teklif almadıklarını söyledi. Victor Orta, "Roma'dan En-Nesyri için gelen resmi bir teklif yok. Roma'dan gelen hiçbir şey yok" dedi.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

2025'te sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak belirtiliyor. Sevilla formasıyla toplamda 196 maça çıkan En-Nesyri, 73 gol ve 7 asist yaptı.

Sevilla FC, Fenerbahçe, Roma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçelilere müjde! En-Nesyri Kanarya oluyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Neco: Acun kap gel artık madem oralardasın 9 0 Yanıtla
  • Bilişim Hurda: adamlar roma'dan resmi teklif almadık diyorlar teklif almadık demiyorlar nereden hemen Fenerli oldu 0 2 Yanıtla

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