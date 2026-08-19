Fenerbahçe'nin başı direklerle dertte - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe'nin başı direklerle dertte

Fenerbahçe\'nin başı direklerle dertte
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin son dönemde yaşadığı direk şanssızlığı dikkat çekici bir boyuta ulaştı. Sarı-lacivertliler, son 30 karşılaşmada tam 26 kez topu direkten döndürdü. Fenerbahçe'nin bu istatistikte dünya lideri olduğu belirtilirken, son örnek Lyon karşılaşmasında yaşandı. Nene'nin 80. dakikadaki şutu direkten döndü.

Fenerbahçe'nin son 30 karşılaşmasına ilişkin ortaya çıkan istatistik dikkat çekti. Sarı-lacivertliler bu süreçte tam 26 kez direğe takıldı. Fenerbahçe'nin ulaştığı bu rakamla söz konusu istatistikte dünya genelinde ilk sırada yer aldığı belirtildi.

SON ÖRNEĞİ LYON MAÇINDA YAŞANDI

Fenerbahçe'nin direk şanssızlığı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan Lyon karşılaşmasında da devam etti. Sarı-lacivertlilerin Fransız ekibiyle 1-1 berabere kaldığı mücadelede Nene, 80. dakikada gole çok yaklaştı. Nene'nin şutunda top direkten dönünce Fenerbahçe öne geçme fırsatından yararlanamadı. Bu pozisyonla birlikte sarı-lacivertlilerin son 30 karşılaşmadaki direkten dönen top sayısı 26'ya ulaştı.

Fenerbahçe'nin başı direklerle dertte

Fenerbahçe, Dünya, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin başı direklerle dertte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Madeni yağ yüklü tır şarampole devrilip alev aldı: Sürücü yanarak can verdi Madeni yağ yüklü tır şarampole devrilip alev aldı: Sürücü yanarak can verdi!
İsrail’in Suriye saldırısından sonra ABD’den sert tepki: İlk kez böyle karşılanıyor İsrail'in Suriye saldırısından sonra ABD'den sert tepki: İlk kez böyle karşılanıyor
YKS Türkiye birincisinin tercihi belli oldu YKS Türkiye birincisinin tercihi belli oldu
KKTC’de tüp bebek skandalı büyüyor: Şüpheli vaka sayısı 30’a çıktı KKTC'de tüp bebek skandalı büyüyor: Şüpheli vaka sayısı 30'a çıktı
Güvensiz bulundu, bakanlık harekete geçti: Bir kırtasiye ürünü yasaklandı Güvensiz bulundu, bakanlık harekete geçti: Bir kırtasiye ürünü yasaklandı
Gürültü kavgasında dehşet saçtı: Önce komşuyu sonra damadı vurdu Gürültü kavgasında dehşet saçtı: Önce komşuyu sonra damadı vurdu

12:25
Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi
Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi
11:57
İsrail medyasında Türkiye korkusu Yayınlanan analiz her şeyi özetliyor
İsrail medyasında Türkiye korkusu! Yayınlanan analiz her şeyi özetliyor
11:41
Bir il bu olayı konuşuyor 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
Bir il bu olayı konuşuyor! 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
11:36
Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı, detaylar ortaya çıkıyor “Emanetçi üye” oyunu
Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı, detaylar ortaya çıkıyor! “Emanetçi üye” oyunu
11:15
Kulüp başkanı çıldırdı Para dolu çantayı futbolcuların önüne saçtı
Kulüp başkanı çıldırdı! Para dolu çantayı futbolcuların önüne saçtı
10:58
Özgür Özel’e kötü haber: Yeni Parti’den ilk istifalar geldi
Özgür Özel'e kötü haber: Yeni Parti'den ilk istifalar geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 12:55:36. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin başı direklerle dertte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.