Fenerbahçe'nin eski kalecisi Datcu, hayata gözlerini yumdu - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin eski kalecisi Datcu, hayata gözlerini yumdu

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Fenerbahçe\'nin eski kalecisi Datcu, hayata gözlerini yumdu
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Fenerbahçe'nin efsanevi kalecisi Ilie Datcu, 89 yaşında hayatını kaybetti. Datcu, Fenerbahçe'de birçok kupa kazanmış ve 56 yıldır kırılamayan 'bir sezonda en az gol yiyen kaleci' rekoruna sahipti.

Fenerbahçe Spor Kulübü, bir dönem sarı-lacivertli kulüpte de forma giyen Rumen kaleci Ilie Datcu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu.

ILIE DATCU HAYATINI KAYBETTİ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yıllarca kalemizi başarıyla koruyan, kazandığı şampiyonluklarla tarihimize adını yazdıran kalecimiz Ilie Datcu’yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Datcu ailesine, sevenlerine ve büyük Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz. Çubuklu formaya verdiğin emekler unutulmayacak Datcu." ifadelerine yer verildi.

BİRÇOK KUPA KAZANMIŞTI

89 yaşında hayatını kaybeden Datcu, Fenerbahçe kariyerinde 3 Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. 

REKORU 56 YILDIR KIRILAMIYOR

Rumen kaleci Datcu, Fenerbahçe'de forma giydiği 5 sezonda 3 lig şampiyonluğu yaşamış, Süper Lig'deki (eski adıyla Türkiye 1. Ligi) ilk sezonunda yalnızca 6 gol yiyerek 'bir sezonda en az gol yiyen kaleci' rekorunu kırmıştı. Bu rekor halen Ilie Datcu'nun elinde bulunuyor. 

FenerbahçeFutbolSporSon Dakika

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