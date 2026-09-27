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Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı

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Fenerbahçe\'nin toplam borcu açıklandı
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Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün toplam borcunun 27 milyar 821 milyon lira olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştiriliyor. 

FENERBAHÇE'DEN BORÇ AÇIKLAMASI

Toplantıda konuşma yapan Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, 1 Mart 2026 - 31 Mart 2026 dönemine ilişkin mali tablo hakkında bilgiler verdi. Vodina, dönen Varlıklar 6 milyar 110 milyon lira, Duran Varlıklar 20 milyar 312 milyon lira olmak üzere kulübün toplam varlıklarının 26 milyar 422 milyon lira olduğunu aktardı.

TOPLAM BORÇ 27 MİLYAR 821 MİLYON LİRA

Kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 17 milyar 265 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 10 milyar 556 milyon lira olduğunu ifade eden Mehmet Vodina, toplam borcunun da 27 milyar 821 milyon lira olduğunu söyledi.

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    Yorumlar (2)

  • Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Normal ama dünyanın en büyük kulübü Fener boks, kürek, masa tenisi, bilardo var ama en son şampiyon olduk dolar 1,30 kuruştu maalesef artık yeter ama. 1 0 Yanıtla
  • muratsert579 muratsert579:
    odesinler devlete borclarini bu 4 büyükler, bindikleri yeter devlete. 0 0 Yanıtla
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