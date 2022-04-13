Fenerli amigo yürekleri ağza getirdi! Mecidiyeköy'de otelin çatısına çıkıp bayrak indirmeye kalktı - Son Dakika

Futbolseverlerin yakından tanıdığı Fenerbahçe'nin amigolarından Rambo Okan, yine çok konuşulan bir harekete imza attı. Mecidiyeköy'de eski Galatasaray stadının bulunduğu yerdeki otelin 29. katına çıkan Rambo Okan, yürekleri ağza getirdi.

GALATASARAY BAYRAĞI İÇİN ÇIKMIŞ

Galatasaray bayrağını indirmek için canını tehlikeye atan Rambo Okan'ın hareketi tepkilere yol açtı. 'Rambo Okan' lakaplı Okan Güler, geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe stadının çatısından atlamaya çalışmıştı.