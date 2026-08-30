Ferdi 90 dakika oynadı! Chelsea-Brighton maçında tam 7 gol

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Chelsea ile Brighton karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi Chelsea, 4-3 kazandı.

7 GOLLÜ MAÇTA GÜLEN TARAF CHELSEA

Maça hızlı başlayan Chelsea 4. dakikada Romeo Lavia, 14. dakikada Pedro Neto ve 32. dakikada Joao Pedro'nun golleriyle skoru 3-0'a getirdi. Brighton, 35. dakikada Malick Junior Yalcouye'nin golüyle farkı ikiye indirdi. İkinci yarıda baskı kuran Brighton, 63. dakikada Joao Pedro'nun kendi kalesine attığı golle durumu 3-2'ye getirdi. Toparlanan Chelsea, Cole Palmer'in 74. dakikada attığı golle durumu 4-2 yaptı. Maçta son sözü Brighton söyledi. Mavi-beyazlılarda forma giyen Pascal Gross, 90+6. dakikada attığı golle skoru ilan etti.

FERDİ 90 DAKİKA OYNADI

Konuk ekip Brighton'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 90 dakika sahada kalarak başarılı bir performans gösterdi.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte 2'de 2 yapan Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Chelsea, puanını 6'ya yükseltti. Brighton ise iki maç sonunda 3 puanda kaldı.