İngiltere Premier Lig'in ilk hafta maçında Brighton ile Fulham karşı karşıya geldi. American Express Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 berabere bitti.
Brighton'ın golü 55. dakikada penaltıdan Matthew O'Riley'den geldi. Fulham'a beraberliği getiren golü ise 90+7'de Rodrigo Muniz kaydetti.
9 aydır sahalardan uzak kalan ve jarşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Ferdi Kadıoğlu, 2 Kasım 2024'ten bu yana ilk kez sahaya çıktı. Yıldız oyuncu, 69. dakikada Yankuba Minteh'in yerine oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla birlikte Brighton ve Fulham ilk maçta puanları paylaştı. Ligin bir sonraki maçında Brighton, Everton deplasmanına gidecek. Fulham, sahasında Manchester United'ı ağırlayacak.
Son Dakika › Spor › Ferdi Kadıoğlu 9 ay sonra yeşil sahalara geri döndü, 90'da yıkıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?