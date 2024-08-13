Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'nin Lille maçı kadrosunda yer almayacak

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Fenerbahçe Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fransa'nın Lille takımıyla yapacağı müsabaka öncesi milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nun maç kadrosundan çıkartıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynayacağı Lille maçı öncesi oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu, arka adale gerilmesi nedeni ile maç kadrosundan çıkarılmıştır. Adana Demirspor maçında oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz, iki günü yenilenme çalışması ile geçirmiş ancak bugün yapılan antrenmanda ağrının devam etmesi üzerine kadroda olmaması uygun görülmüştür." denildi.