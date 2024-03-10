Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Pendikspor karşısında attığı golle bu sezon ligde ilk kez gol sevinci yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Pendikspor'u 4-1 mağlup ederken Ferdi Kadıoğlu da bir golle takımına katkı sağladı. Müsabakaya 11'de başlayan Ferdi, 90+2. dakikadaki pozisyonda ceza sahasında rakiplerini geçerek fileleri havalandırdı. Bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri ve grup aşamasında toplam 2 gol kaydetti.
24 yaşındaki milli futbolcu, 28 kez Süper Lig'de forma giyerken ligde ilk kez gol sevinci yaşadı. - İSTANBUL
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Pendikspor Yardımcı Antrenörü Eren Şafak, Fenerbahçe maçının ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Hakem kararlarını eleştiren Şafak, "Hakemle ilgili çok sıkıntı var bugün. Bütün takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı. Welinton'un kırmızı kartı olacak iş değil! Herkesin burada emeği var. Emeğimiz çalınıyor gerçekten. Çok üzgünüz" dedi.
2024 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun Gürcistan ayağında mücadele eden Türk takımları, kadınlar kategorisinde 1 altın ve 1 gümüş madalya kazandı. Türkiye-1 takımı, Türkiye-2 takımını 2-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Turun 2. ayağı ise 12-15 Mart tarihlerinde Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Muş BESK, evinde Kardemir Karabük Tekerlekli Basketbol takımını 52-50 mağlup etti. Ancak, galibiyete rağmen Muş BESK, alt lige düşmekten kurtulamadı. Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü başkanı Bedri Korkmaz, galibiyetlerin ardından destek verenlere teşekkür etti.
Trendyol 1. Lig 26. hafta karşılaşmasında Kocaelispor'un evinde konuk ettiği Tuzlaspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından teknik sorumlular açıklamalarda bulundu. Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, maçta yaşanan olayları eleştirirken, Tuzlaspor'un teknik sorumlusu Andaç Gürkan Kocabıyık ise takımının mücadelesini övdü.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Pendikspor'u 4-1 mağlup ederek bu sezon 6. kez geriden gelerek kazandı. Sarı-lacivertliler, Mert Hakan Yandaş, Michy Batshuayi, Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle galibiyete ulaştı. Ligde şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, son iki iç saha maçında geriye düşmesine rağmen 3 puanı hanesine yazdırdı.
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Tuzlaspor, deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada Tuzlaspor'un attığı golün penaltı olduğu VAR incelemesi sonucunda belirlendi. Müsabakanın son dakikalarında yaşanan gerginlik ise iki oyuncunun kırmızı kart görmesine neden oldu.
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25'inci, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ise 24'üncü haftası sona erdi. Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları, Çukurova Belediyespor-Galatasaray Daikin ve Kuzeyboru-Sarıyer Belediyespor maçları heyecan dolu geçti. AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise Galatasaray HDI Sigorta-Brand Group Alanya Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Halkbank ve RAMS Global Cizre Belediyespor-TÜRŞAD maçları ön plana çıktı.
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasındaki derbide VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yendi. Bu sonuçla Vakıfbank 24. maçında 22. galibiyetini aldı. Eczacıbaşı ise 2. kez yenildi. İki takımın da puanları 64'te eşitlendi. Müsabakada sakatlanan Jack-Kisal oyuna devam edemedi. Tecrübeli oyuncu, tedavisi için hastaneye kaldırıldı.
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