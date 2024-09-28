Ferdi Kadıoğlu Premier Lig'de 11'de - Son Dakika
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Ferdi Kadıoğlu Premier Lig'de 11'de

Ferdi Kadıoğlu Premier Lig\'de 11\'de

Ferdi Kadıoğlu, Chelsea'ye karşı 11'de başladı. Cole Palmer 4 golle maçı kazandırdı, sonuç 4-2.

28.09.2024 19:26
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Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun ilk kez Premier Lig'de 11 çıktığı maçta Chelsea'nin İngiliz oyuncusu Cole Palmer 4 gole imza atarak yıldızlaştı.

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Brighton, deplasmanda Chelsea ile karşılaştı. Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, mücadeleye 11'de başladı. Daha önce mavi-beyazlı formayı ligde 1, İngiltere Lig Kupası'nda da 1 kez terleten Ferdi, ilk kez 11'de şans buldu. Mücadelenin 7. dakikasında Brighton, Georginio Rutter'ın golüyle 1-0 öne geçti. Golün ardından baskısını artıran Chelsea, Cole Palmer ile şanslar bulurken, 21. dakikada eşitliği sağladı. İngiliz futbolcu 28 ve 31. dakikalarda üst üste fileleri havalandırarak hat-trick yapma başarısı gösterdi. Savunmasında açıklar veren konuk ekip, 3 dakika sonra Carlos Baleba ile farkı 1'e indiren golü buldu. Cole Palmer, 41. dakikada bu kez Sancho'nun pasında topu ağlara göndererek kendisinin ve takımının 4. golünü kaydetti.

Karşılıklı ataklarla geçen ikinci yarıda gol sesi çıkmazken, Chelsea sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Ferdi Kadıoğlu, 71. dakikada yerini Julio Cesar Enciso'ya bıraktı.

Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Chelsea, puanını 13'e yükseltti. Brighton ise ilk mağlubiyetini aldı ve 9 puanda kaldı.

Brighton ise ligde 6 Ekim Pazar günü Tottenham'ı konuk edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ferdi Kadıoğlu, Milli Takım, Politika, Chelsea, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ferdi Kadıoğlu Premier Lig'de 11'de - Son Dakika

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