Ferdi Tayfur'a Taziye Mesajı

Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Bak, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajında, "Şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kuran Türk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.