Ferhat Arıcan, 4. Olimpiyatı Hedefliyor

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, kariyerinde 4. kez olimpiyatlara katılmayı hedeflediğini belirterek, bunun cimnastik tarihinde bir ilk olacağını söyledi.

Bolu'da bulunan Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı ile kampa giren milli sporcu Ferhat Arıcan, 19-23 Ağustos'ta Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenecek Avrupa Erkekler Cimnastik Şampiyonası'na hazırlanıyor. Günde çift idman yaparak form tutan Arıcan, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonada hem takım hem de bireysel olarak madalya kazanmayı hedeflediğini söyledi.

"Los Angeles Olimpiyatları için kota yarışması mücadelesi vereceğiz"

Avrupa Şampiyonası ve Akdeniz Oyunları için hazırlık kampında olduklarını ifade eden Ferhat Arıcan, "Hazırlıklarımızı tamamlıyoruz, son iki kampımız kaldı. Bizim için çok önemli bir yıl. Çünkü Dünya Şampiyonası'nda, Los Angeles Olimpiyatları için kota yarışması mücadelesi vereceğiz. Tekrardan takım olarak gitmek istiyoruz. Artistik cimnastik Erkek Takımı artık olimpiyatlarda takım olarak orada olmak isteyecek. Artık cimnastik ülkesi olduğumuzu, başarı anlamında takım olarak giderek kanıtlayabiliriz. Hedeflerimiz doğrultusunda çok çalışıyoruz. Onun öncesinde Avrupa Şampiyonası ve Akdeniz Oyunları var. Orada da takım hedeflerimiz var, bireysel madalya hedeflerimiz var. O yüzden yoğun bir yıl. Üç büyük yarışma; iyi bir şekilde hazırlanıyoruz ve elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" şeklinde konuştu.

"4. olimpiyatıma gitmek istiyorum"

Kariyerinde yeni bir ilke imza atarak 4 kez olimpiyatlara katılmayı ve madalya üçlemesini tamamlamayı hedeflediğini belirten Arıcan, "3 olimpiyat gördüm; 2016 Rio, 2020 Tokyo, 2024 Paris. Şimdi 4. olimpiyatıma gitmek istiyorum. Bu da cimnastik tarihinde bir ilk olacak. 4 olimpiyata giden zaten spor tarihinde çok az sporcu var. Bunu başarmak istiyorum ve yine hedefim olimpiyat madalyası. Onun öncesinde de Avrupa Şampiyonluğu ve dünya madalyası hedefliyorum. Kariyerimin sonlarına doğru Dünya Şampiyonası madalyasını da alarak bu üçlüyü tamamlamak istiyorum. Avrupa, dünya ve olimpiyat madalyalı bir sporcu olmak istiyorum. O yüzden Los Angeles Olimpiyatları öncesi Dünya Şampiyonası da benim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

"Çok büyük başarılar elde ettik"

Elde ettikleri başarılarla genç sporcular için çıtayı çok yükseğe çıkardıklarını ve başarının sürdürülebilir olması için altyapıya yatırım yapılması gerektiğini vurgulayan tecrübeli milli sporcu, "Biz gerçekten çok büyük başarılar elde ettik, takım halinde tarih yazdık. Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası ve olimpiyatta madalyalarımız var. Tarihi takımın içinde yer aldık ve gençler için aslında bir rol model, önlerinde başarılı ağabeyleri var. Bu güzel bir şey. Ama bir yönden de aslında biz çıtayı çok yükseğe çıkardık, onu geçmeleri de zor bir hedef haline geldi. Ben gençlere çok çalışmalarını ve bizleri rol model alarak, bizden daha fazla çalışmalarını söylüyorum. Hep zaten gençlerle beraberiz. Onlara bütün tecrübelerimi aktarıyorum, tüm takım arkadaşlarım aktarıyor. Gençler aşağıdan gelmeye başladı ama işleri zor, bizim başarılarımızın üzerine çıkmaları lazım. Bizim bu başarıyı sürdürülebilir hale getirmemiz için altyapıya ve geleceğe yatırım yapmamız lazım. Artık cimnastik ülkesi olmak demek, sadece bizim başarılarımızla kalmayacak, aşağıdan gelen sporcuların da bu yatırımların karşılığında iyi sonuçlar alması gerekiyor. Ben hem takımın kaptanı hem de onların ağabeyleri olarak şu anda tüm tecrübelerimi onlara aktarıyorum. Spor kariyerim bittikten sonra da sporun içerisinde, hem cimnastiğin hem de sporun içerisinde olacağım. O yüzden bu tecrübelerimi en iyi şekilde aktararak, bizden daha iyi sporcular çıkmasını istiyoruz. Umarım bu yolda da ilerlenir" diye konuştu.