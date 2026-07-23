Ferhat Arıcan, 4. Olimpiyatı Hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ferhat Arıcan, 4. Olimpiyatı Hedefliyor

Ferhat Arıcan, 4. Olimpiyatı Hedefliyor
23.07.2026 14:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, 4. kez olimpiyatlara katılmayı ve madalya almayı hedefliyor.

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, kariyerinde 4. kez olimpiyatlara katılmayı hedeflediğini belirterek, bunun cimnastik tarihinde bir ilk olacağını söyledi.

Bolu'da bulunan Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı ile kampa giren milli sporcu Ferhat Arıcan, 19-23 Ağustos'ta Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenecek Avrupa Erkekler Cimnastik Şampiyonası'na hazırlanıyor. Günde çift idman yaparak form tutan Arıcan, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonada hem takım hem de bireysel olarak madalya kazanmayı hedeflediğini söyledi.

"Los Angeles Olimpiyatları için kota yarışması mücadelesi vereceğiz"

Avrupa Şampiyonası ve Akdeniz Oyunları için hazırlık kampında olduklarını ifade eden Ferhat Arıcan, "Hazırlıklarımızı tamamlıyoruz, son iki kampımız kaldı. Bizim için çok önemli bir yıl. Çünkü Dünya Şampiyonası'nda, Los Angeles Olimpiyatları için kota yarışması mücadelesi vereceğiz. Tekrardan takım olarak gitmek istiyoruz. Artistik cimnastik Erkek Takımı artık olimpiyatlarda takım olarak orada olmak isteyecek. Artık cimnastik ülkesi olduğumuzu, başarı anlamında takım olarak giderek kanıtlayabiliriz. Hedeflerimiz doğrultusunda çok çalışıyoruz. Onun öncesinde Avrupa Şampiyonası ve Akdeniz Oyunları var. Orada da takım hedeflerimiz var, bireysel madalya hedeflerimiz var. O yüzden yoğun bir yıl. Üç büyük yarışma; iyi bir şekilde hazırlanıyoruz ve elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" şeklinde konuştu.

"4. olimpiyatıma gitmek istiyorum"

Kariyerinde yeni bir ilke imza atarak 4 kez olimpiyatlara katılmayı ve madalya üçlemesini tamamlamayı hedeflediğini belirten Arıcan, "3 olimpiyat gördüm; 2016 Rio, 2020 Tokyo, 2024 Paris. Şimdi 4. olimpiyatıma gitmek istiyorum. Bu da cimnastik tarihinde bir ilk olacak. 4 olimpiyata giden zaten spor tarihinde çok az sporcu var. Bunu başarmak istiyorum ve yine hedefim olimpiyat madalyası. Onun öncesinde de Avrupa Şampiyonluğu ve dünya madalyası hedefliyorum. Kariyerimin sonlarına doğru Dünya Şampiyonası madalyasını da alarak bu üçlüyü tamamlamak istiyorum. Avrupa, dünya ve olimpiyat madalyalı bir sporcu olmak istiyorum. O yüzden Los Angeles Olimpiyatları öncesi Dünya Şampiyonası da benim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

"Çok büyük başarılar elde ettik"

Elde ettikleri başarılarla genç sporcular için çıtayı çok yükseğe çıkardıklarını ve başarının sürdürülebilir olması için altyapıya yatırım yapılması gerektiğini vurgulayan tecrübeli milli sporcu, "Biz gerçekten çok büyük başarılar elde ettik, takım halinde tarih yazdık. Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası ve olimpiyatta madalyalarımız var. Tarihi takımın içinde yer aldık ve gençler için aslında bir rol model, önlerinde başarılı ağabeyleri var. Bu güzel bir şey. Ama bir yönden de aslında biz çıtayı çok yükseğe çıkardık, onu geçmeleri de zor bir hedef haline geldi. Ben gençlere çok çalışmalarını ve bizleri rol model alarak, bizden daha fazla çalışmalarını söylüyorum. Hep zaten gençlerle beraberiz. Onlara bütün tecrübelerimi aktarıyorum, tüm takım arkadaşlarım aktarıyor. Gençler aşağıdan gelmeye başladı ama işleri zor, bizim başarılarımızın üzerine çıkmaları lazım. Bizim bu başarıyı sürdürülebilir hale getirmemiz için altyapıya ve geleceğe yatırım yapmamız lazım. Artık cimnastik ülkesi olmak demek, sadece bizim başarılarımızla kalmayacak, aşağıdan gelen sporcuların da bu yatırımların karşılığında iyi sonuçlar alması gerekiyor. Ben hem takımın kaptanı hem de onların ağabeyleri olarak şu anda tüm tecrübelerimi onlara aktarıyorum. Spor kariyerim bittikten sonra da sporun içerisinde, hem cimnastiğin hem de sporun içerisinde olacağım. O yüzden bu tecrübelerimi en iyi şekilde aktararak, bizden daha iyi sporcular çıkmasını istiyoruz. Umarım bu yolda da ilerlenir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Milli Cimnastikçi, Ferhat Arıcan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ferhat Arıcan, 4. Olimpiyatı Hedefliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eda ve Şahin’in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada Eda ve Şahin'in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada
Maltepe’de kadına şiddet iddiasını duyan mahalleli balkona çıkan kişiye taş attı Maltepe'de kadına şiddet iddiasını duyan mahalleli balkona çıkan kişiye taş attı
Mısır’da tur otobüsü kazasında 26 Türk vatandaşı yaralandı Mısır'da tur otobüsü kazasında 26 Türk vatandaşı yaralandı
KKTC’de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı KKTC'de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı
Uzaklaştırma kararı aldıran eşini 5 bıçak darbesiyle öldürdü Uzaklaştırma kararı aldıran eşini 5 bıçak darbesiyle öldürdü
Far kırıklarından tespit edilen sürücü, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı Far kırıklarından tespit edilen sürücü, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

15:55
Gözaltına alınan Fatma Soydaş’a bir darbe daha
Gözaltına alınan Fatma Soydaş'a bir darbe daha
15:38
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı
15:23
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Gündüz dilendi, gece eğlendi
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Gündüz dilendi, gece eğlendi
14:38
Yürek ısıtan görüntüler Gazi şehrimizden: Türkiye bu öğretmeni konuşuyor
Yürek ısıtan görüntüler Gazi şehrimizden: Türkiye bu öğretmeni konuşuyor
14:31
Özgür Özel cephesinden Bahçeli’nin teklifine jet yanıt
Özgür Özel cephesinden Bahçeli'nin teklifine jet yanıt
14:20
Moskova’da savaş uçağı düştü
Moskova'da savaş uçağı düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 15:59:37. #7.12#
SON DAKİKA: Ferhat Arıcan, 4. Olimpiyatı Hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.