Ferhat Arıcan Bronz Madalya Kazandı

15.03.2026 21:50
Ferhat Arıcan, Türkiye'de düzenlenen Dünya Kupası'nda erkekler paralel bar aletinde bronz madalya aldı.

Milli sporcu Ferhat Arıcan, Vestel Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Türkiye ayağında erkekler paralel bar aletinde bronz madalya elde etti.

Antalya İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda düzenlenen ve 45 ülkeden 170 sporcunun katıldığı organizasyonun son gününde Türk sporculardan Ferhat Arıcan, erkekler paralel bar aleti final mücadelesinde yarıştı.

Milli cimnastikçi, finalde 14.233 puanla üçüncü sırada yer alarak bronz madalya kazandı.

Erkekler paralel bar aletinde 14.700 puanla Japon sporcu Shinnosuke Oka altın madalya alırken, Kolombiyalı Angel Barajas ise 14.366 puanla gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcu Arıcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de yapılan dünya kupasında desteklerinden dolayı Antalyalılara teşekkür etti.

Sezonun ilk yarışmasına madalya ile başlamanın çok önemli olduğunu ifade eden Arıcan, "Önümüzde uzun bir yol var. Bu yıl Avrupa Şampiyonası, Akdeniz Oyunları ve Dünya Şampiyonası var. Madalya ile sezona başladığım için çok mutluyum." dedi.

Kaynak: AA

