Ferhat Arıcan'dan Akdeniz Oyunları'nda altın madalya - Son Dakika
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Ferhat Arıcan'dan Akdeniz Oyunları'nda altın madalya

29.06.2022 20:53
Ferhat Arıcan'dan Akdeniz Oyunları'nda altın madalya

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda paralel bar aletindeki performansının ardından topladığı 15.100 puanla ilk sırada yer alarak altın madalya kazandı.

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda paralel bar aletindeki performansının ardından topladığı 15.100 puanla ilk sırada yer alarak altın madalya kazandı.

Oran kentinde düzenlenen organizasyonda Arıcan, paralel bar aletinde performansını sergiledi. Performansının ardından 15.100 puan alan milli cimnastikçi, ilk sırada yer alarak şampiyon oldu. Paralel bar aletinde İtalyan Matteo Levantesi 2'nci olurken; Fransız Cameron-lie Bernard bronz madalyanın sahibi oldu.


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19. Akdeniz Oyunları 19. Akdeniz Oyunları Son dakika haberi: Cezayir'de gerçekleştirilen 19. Akdeniz Oyunları'nın paralel bar finalinde milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, altın madalya kazandı. Son dakika haberi: Cezayir'de gerçekleştirilen 19. Akdeniz Oyunları'nın paralel bar finalinde milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, altın madalya kazandı.
Kaynak: DHA

Milli Cimnastikçi, Akdeniz Oyunları, Ferhat Arıcan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ferhat Arıcan'dan Akdeniz Oyunları'nda altın madalya - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ferhat Arıcan'dan Akdeniz Oyunları'nda altın madalya - Son Dakika
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