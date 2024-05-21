Ferhat Arıcan, Paris'te yeni başarılara imza atmak istiyor - Son Dakika
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Ferhat Arıcan, Paris'te yeni başarılara imza atmak istiyor

Ferhat Arıcan, Paris\'te yeni başarılara imza atmak istiyor

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli sporcu Ferhat Arıcan, Paris'te kürsünün zirvesinde yer alarak yeni başarılara imza atmak istiyor. Arıcan, Paris 2024 Olimpiyatları'na kalan süreyi en iyi şekilde değerlendirmek için çalıştıklarını belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin cimnastik ülkesi olma yolunda ilerlediklerini ve dünyadaki başarılı sporcuların Türk cimnastikçileri takip ettiğini söyledi.

21.05.2024 11:14
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Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda kazandığı bronz madalyayla cimnastikte Türkiye'ye ilki yaşatan milli sporcu Ferhat Arıcan, Paris'te kürsünün zirvesinde yer alarak yeni başarılara imza atmak istiyor.

Bolu'da gerçekleştirilen Paris 2024 Olimpiyatları hazırlık kampının tamamlayan Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı'nın kaptanı Ferhat Arıcan, AA muhabirine, olimpiyatlara kalan kısa süreyi en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Ferhat, Tokyo 2020'de yaşadıkları tarihi sevinçten sonra Paris'te de aynı başarıyı yakalamak istediklerini dile getirerek, "Bireysel olarak hedefim tabii ki, Tokyo 2020'de aldığım madalyanın üzerine koymak ve üst üste iki olimpiyat madalyalı sporcu ünvanını kazanmak. Tarihte bir ilki daha gerçekleştirmek istiyorum." diye konuştu.

"Cimnastik ülkesi olma yolunda ilerleyeceğiz"

Takım olarak olimpiyat oyunlarına gittiklerini hatırlatan Ferhat, bu başarının da tarihte bir ilk olduğunu vurgulayarak, "İlklerin takımı diyorum. Bu takımın kaptanı olmaktan gurur duyuyorum. Bütün cimnastikçilerin bu takımı örnek almasını istiyorum. Bu takım şu zamana kadar gelmiş en iyi takım." dedi.

Milli takımın elde ettiği başarılarda Murat Canbaş, Suat Çelen ve Ümit Şamiloğlu gibi eski sporcuların unutulmaması gerektiğine işaret eden Ferhat, izinden gittikleri sporcuların, yaptıklarının üzerine koyarak daha büyük başarılar kazandıklarını ifade etti.

Ferhat, olimpiyatlara takım halinde gitmenin, ilk 12 takım arasında yer almanın Türkiye'nin cimnastik ülkesi olma yolunda attığı büyük bir adım olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Dünyadaki başarılı sporcuların Türk cimnastikçileri takip ettiğine dikkati çeken Ferhat Arıcan, "Takip etmenin dışında podyuma çıktığımızda bizden korkmaya başladılar çünkü onlar için ciddi rakipleriz. Her alette rakip olarak görüyorlar. Takım olarak rakip görmeleri bizi daha da mutlu ediyor. İnşallah üstüne koyarak cimnastik ülkesi olma yolunda ilerleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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