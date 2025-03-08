Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor Kadın Basketbol Takımı, 8 Mart'ta Şampiyonluk İlan Etmeyi Hedefliyor - Son Dakika
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Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor Kadın Basketbol Takımı, 8 Mart'ta Şampiyonluk İlan Etmeyi Hedefliyor

Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor Kadın Basketbol Takımı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde oynayacakları kritik maçta galip gelirlerse namağlup olarak Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde şampiyonluklarını ilan edecek. Takım, bu başarıyı tüm kadınlara armağan etmeyi amaçlıyor.

08.03.2025 17:34
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- Namağlup kadın basketbolcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde şampiyonluk için sahada

Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Güre spor, tarihi bir şampiyonluğa gidiyor

BALIKESİR - Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor Kadın Basketbol Takımı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde çıkacakları kritik maçta galibiyet alırlarsa namağlup olarak şampiyonluğunu ilan edecek ve Kadınlar Süper Ligi'ne yükselecek.

Sezon boyunca eşsiz bir performans sergileyen ekip, ligde oynadıkları 24 maçın tamamını kazandı ve namağlup unvanıyla yoluna devam ediyor. Ayrıca kupa mücadelelerinde de rakiplerine geçit vermeyen takım, kupayı da namağlup şekilde kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Takım Kaptanı Melike Tuğba Oral: "Bu şampiyonluğu bütün kadınlara armağan ediyoruz"

Takım kaptanı Melike Tuğba Oral, sezon boyunca yaşadıkları heyecanı ve mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: "Sezonun başından itibaren yaşadığımız duygular, seyircilerle birlikte sahada hissettiğimiz coşku tarifsiz. Büyük bir başarı elde ettik ve bunu başarmak kolay değildi. Sahada verdiğimiz mücadelenin karşılığını aldık. Takım olarak mutluyuz ve bu başarımızı tüm kadınlara, özellikle kız çocuklarına ilham vermesi için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde oynayacağımız maçla taçlandırmak istiyoruz" dedi.

İrem Naz Tutar: "Kadın olarak bu başarıyı elde etmek ayrı bir gurur"

Takımın başarılı oyuncularından İrem Naz Tutar ise kadın olarak spor yapmanın zorluklarına dikkat çekerek şöyle konuştu: "Türkiye'de kadın olmak gerçekten kolay değil. Biz çok önemli bir spor yapıyoruz ve bunu kadın olarak gerçekleştirdiğimiz için öncelikle tüm takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Sezon boyunca inanılmaz bir başarı elde ettik. Ligde 24'te 24 yaparak yolumuza devam ediyoruz. Kupa maçlarını da namağlup tamamladık ve kazandık. 8 Mart gibi anlamlı bir günde oynayacağımız bu maçta galip gelirsek şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Bu zaferin tüm kadınlara armağan olması en büyük dileğim."

Başantrenör Alper Durur: "Süper Lig'e namağlup çıkmak istiyoruz"

Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Alper Durur ise takımın hedeflerini şöyle özetledi: "Öncelikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Kadınlarla çalışıyoruz ve onların spora verdikleri emek çok değerli. Sezon başında Süper Lig hedefiyle yola çıktık. Çok karakterli oyuncularımız ve güçlü bir teknik ekibimiz var. Şimdiye kadar hedefimize ulaşmak için çok çalıştık ve bunun karşılığını alıyoruz. 8 Mart'ta Burhaniye ile çok önemli bir maçımız var. Bu maçı kazandığımızda matematiksel olarak Süper Lig'i garantiliyoruz. Ancak bizim hedefimiz sadece çıkmak değil, ligi namağlup tamamlamak. Bunu yapacak güce sahibiz ve sonuna kadar mücadele edeceğiz."

Edremit temsilcisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde oynanacak kritik karşılaşmada şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lige çıkmak istiyor. Takım, bu anlamlı günde alınacak galibiyeti tüm kadınlara armağan etmeyi hedefliyor.

Tarihi bir sezon geçiren ve şimdiye kadar hiç mağlubiyet almayan Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, Süper Lig'e yükselme hedefini gerçekleştirmek için sahaya çıkacak. Tüm gözler 8 Mart'ta oynanacak bu büyük karşılaşmada olacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor Kadın Basketbol Takımı, 8 Mart'ta Şampiyonluk İlan Etmeyi Hedefliyor - Son Dakika

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