Ferizli'de öğrenciler futbol turnuvasıyla kaynaşıyor - Son Dakika
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Ferizli'de öğrenciler futbol turnuvasıyla kaynaşıyor

13.07.2022 13:30
Ferizli'de öğrenciler futbol turnuvasıyla kaynaşıyor

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 10 ve 15 yaş aralığındaki öğrencilerin okul dışındaki iletişimlerinin artırılması amacıyla futbol turnuvası düzenleniyor.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 10 ve 15 yaş aralığındaki öğrencilerin okul dışındaki iletişimlerinin artırılması amacıyla futbol turnuvası düzenleniyor.???????

Ceylandere Mahalle Muhtarlığınca düzenlenen turnuvaya ilişkin konuşan muhtar Ceyhun Keleş, öğrencilerin okul dışında samimiyetlerinin artması için dostluk maçları hazırladıklarını söyledi.

Gelecek yıl daha kapsamlı organizasyon yapmak istediklerini belirten Keleş, "Dostluk maçlarına katılan sporcular ve aileleri yapılan etkinliklerden memnun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

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Kaynak: AA

Sakarya, Futbol, Spor, Son Dakika

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