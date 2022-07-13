Gelecek yıl daha kapsamlı organizasyon yapmak istediklerini belirten Keleş, "Dostluk maçlarına katılan sporcular ve aileleri yapılan etkinliklerden memnun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Sakarya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Ferizli'de öğrenciler futbol turnuvasıyla kaynaşıyor - Son Dakika

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