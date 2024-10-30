Ferizli'de Voleybol Turnuvası Şampiyonu Vib&Taşfırın

Spor

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen voleybol turnuvası tamamlandı.

Ferizli Spor Salonu'nda gerçekleşen final karşılaşmasında Vib&Taşfırın, rakibi Eraco VK'yi 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Devlet Mahallesi ise Kusçaspor'u 3-1 yenerek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Toplamda 23 takımın mücadele ettiği turnuva sonunda dereceye girenlere kupa ve ödülleri verildi.

Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata, Cumhuriyet'in 101. yılına yakışır organizasyona imza attıklarını belirterek, sporcuların hem sportif başarı hem de kardeşlik ruhuyla kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Tribünlerin yarattığı coşku dolu atmosferin turnuvaya ayrı değer kattığını anlatan Ata, "Bu organizasyon gençlerimizin spora olan ilgisini artırırken, toplumsal bağlarımızı da güçlendirdi. Muhteşem organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Törene, Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, İlçe Emniyet Amiri Yusuf Abay, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve sporseverler katıldı.