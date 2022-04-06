Fenerbahçe Opet-VakıfBank maçının ardından - Son Dakika
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Fenerbahçe Opet-VakıfBank maçının ardından

06.04.2022 21:23
Fenerbahçe Opet-VakıfBank maçının ardından

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Fenerbahçe Opet'i altın setle yenerek final biletini alan VakıfBank'ta başantrenör Giovanni Guidetti, ilk iki sette daha az enerji harcadıkları için altın seti kazandıklarını söyledi.

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Fenerbahçe Opet'i altın setle yenerek final biletini alan VakıfBank'ta başantrenör Giovanni Guidetti, ilk iki sette daha az enerji harcadıkları için altın seti kazandıklarını söyledi.

İtalyan çalıştırıcı, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Öncelikle Fenerbahçe Opet'i ve taraftarını tebrik ederim. Gerçekten inanılmaz bir atmosfer vardı. Fenerbahçe Opet çok güçlü bir takım, hayatımda gördüğüm en güçlü takımlardan biri. Çok iyi hücum yaptılar." diye konuştu.

Oyuncularını da tebrik eden Guidetti, "Geriye düştük ama her geçen saniyede rakibimize daha çok yaklaşmaya başladık. İlk setlerde daha az enerji harcadığımız için altın sette kazanmasını bildik." ifadelerini kullandı.

Guidetti, finalde 22 Mayıs Pazar günü, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da İtalyan ekibi Imoco Conegliano ile oynayacakları maçla ilgili soruya, "O maçı konuşmak için çok erken. Bugünden daha iyi oynamamız gerekecek." yanıtını verdi.

"İnşallah kupayı Türkiye'ye getireceğiz"

VakıfBank Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Ferkan Merdan, Fenerbahçe Opet'i ortaya koyduğu güzel oyun nedeniyle tebrik etti.

Merdan, yaptığı açıklamada, "Yarı finalde iki Türk takımının karşılaşması da kadın voleybolunun geldiği noktayı gösteriyor. Teknik ekibimize, takımımıza çok güveniyoruz. Başkanımız Abdi Serdar Üstünsalih, '35. sezonumuzda 5 kupaya talibiz' diye bir hedef koymuştu. İnşallah Slovenya'da finali de kazanıp kupayı Türkiye'ye getireceğiz." şeklinde konuştu.

"Altın seti bu şekilde çevirmek herkesin yapamayacağı bir iş"

VakıfBanklı oyuncu Zehra Güneş de rakiplerinin muhteşem oyunu nedeniyle ilk iki sete giremediklerini söyledi.

Üçüncü sette rakiplerine yaklaştıklarını belirten milli oyuncu, "Mental olarak bu kadar düştükten sonra altın seti bu şekilde çevirmek herkesin yapamayacağı bir iş. Bunu takım olarak çok iyi başardık." dedi.

Finalde karşılaşacakları Imoco Conegliano ile oynadıkları her maçın kıyasıya mücadeleyle geçtiğini kaydeden Zehra, "Çok güzel bir voleybol izleteceğimizi düşünüyorum. Elimizden gelen her şeyi yapacağız, umarım kazanan taraf biz oluruz." şeklinde görüş belirtti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Opet-VakıfBank maçının ardından - Son Dakika


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