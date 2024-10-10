Süper Lig ekibi Galatasaray'ın 38 yaşındaki Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, ülkesinin 3. lig takımlarından Sportivo Bella Italia'nın sahibi oldu.
3. Lig'de mücadele eden Sportivo Bella ltalia'nın patronu olan 38 yaşındaki Fernando Muslera, eğer sarı-kırmızılı kulüple devam etmezse ülkesine dönüp yeni kulübü içn mesai harcayacak .
Son Dakika › Spor › Fernando Muslera, Uruguay'da kulüp satın aldı - Son Dakika
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