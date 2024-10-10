Fernando Muslera, Uruguay\'da kulüp satın aldı

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Süper Lig ekibi Galatasaray'ın 38 yaşındaki Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, ülkesinin 3. lig takımlarından Sportivo Bella Italia'nın sahibi oldu.

ÜLKESİNE DÖNECEK

3. Lig'de mücadele eden Sportivo Bella ltalia'nın patronu olan 38 yaşındaki Fernando Muslera, eğer sarı-kırmızılı kulüple devam etmezse ülkesine dönüp yeni kulübü içn mesai harcayacak .