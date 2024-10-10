Fernando Muslera, Uruguay'da kulüp satın aldı - Son Dakika
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Spor

Fernando Muslera, Uruguay'da kulüp satın aldı

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Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Uruguay 3. Ligi'nde mücadele eden Sportivo Bella Italia'nın yeni sahibi oldu.

10.10.2024 11:19
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Süper Lig ekibi Galatasaray'ın 38 yaşındaki Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, ülkesinin 3. lig takımlarından Sportivo Bella Italia'nın sahibi oldu.

ÜLKESİNE DÖNECEK

3. Lig'de mücadele eden Sportivo Bella ltalia'nın patronu olan 38 yaşındaki Fernando Muslera, eğer sarı-kırmızılı kulüple devam etmezse ülkesine dönüp yeni kulübü içn mesai harcayacak .

Fernando Muslera, Uruguay\'da kulüp satın aldı

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Son Dakika Spor Fernando Muslera, Uruguay'da kulüp satın aldı - Son Dakika

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