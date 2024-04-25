Fernando Muslera, Uruguay Milli Takımı'ndan emekli oldu - Son Dakika
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Spor

Fernando Muslera, Uruguay Milli Takımı'ndan emekli oldu

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın milli takım kariyerini noktaladığı açıklandı. Muslera, 133 maç, dört Dünya Kupası ve 2011 Copa América zaferinin ardından Uruguay Milli Takımı'ndan emekli olduğunu duyurdu.

25.04.2024 19:08
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Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın milli takım kariyerini noktaladığı açıklandı.

Uruguay Milli Takımı'nın sosyal medya hebasından yapılan açıklamada, Muslera'nın milli formaya veda ettiği ifade edildi. Açıklamada, "Fernando Muslera, 133 maç, dört Dünya Kupası ve 2011 Copa América zaferinin ardından Uruguay Milli Takımı'ndan emekli olduğunu açıkladı. Uruguay Futbol Federasyonu sana çok teşekkür ediyor" ifadelerine yer verildi.

Tecrübeli file bekçisi de bu yapılan paylaşımı Instagram hesabından duyurdu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fernando Muslera, Uruguay Milli Takımı'ndan emekli oldu - Son Dakika

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