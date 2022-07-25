Feslikan Yağlı Güreşleri başladı

Konyaaltı Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 24. Feslikan Yağlı Pehlivan Güreşleri başladı.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren güreşseverler 1800 rakımlı Feslikan Yaylası'na akın etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından er meydanına çıkan güreşçiler, Başkan Semih Esen ile birlikte seyircileri selamladı. Güreşçilerin mücadeleleri ise seyircileri coşturdu.

Protokol Feslikan'da buluştu

Güreşleri Antalya protokolünden de çok sayıda isim izledi. CHP Antalya milletvekilleri Çetin Osman Budak, Rafet Zeybek, Aydın Özer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve çok sayıda davetli izledi. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, güreşlerin 700 yıldır devam eden bir Anadolu geleneği olduğunu belirterek, "Bu topraklarda çok fazla ilgi gören ve sevilen bir spor dalı. Güreş anlamında katılım oldukça yoğun. 55 tane başpehlivan ve diğer boylarda toplamda binin üzerinde pehlivanımız çıktı çayıra. Güzel bir güreş olacağını düşünüyoruz. İnsanların buraya rahatça gelip burada güreşi rahatça izleyebilecekleri ve izledikten sonra da rahatça ayrılmaları için biz belediye olarak bütün önlemleri aldık. Heyecan dorukta bütün pehlivanlar oldukça iddialı, çok güzel güreşler olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA