Fethiye'de 23 Nisan Çocuk Koşusu Coşkusu

06.05.2026 03:18
Fethiye'de Babadağ Ultra Maratonu kapsamında düzenlenen çocuk koşusu büyük bir heyecan yarattı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Babadağ Ultra Maratonu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gerçekleştirilen özel etkinliklerle renkli anlara sahne oldu. Organizasyon çerçevesinde düzenlenen '23 Nisan Çocuk Koşusu', yaklaşık 150 çocuğun katılımıyla büyük bir coşku içinde gerçekleşti. '23 Nisan Özel Çocuk Koşusu', Fethiye Belediyesi Bando Takımı ve palyaçoların balon animasyon eğlencesiyle başladı.

7-12 yaş aralığındaki yaklaşık 150 çocuğun yer aldığı koşu, minik sporcuların enerjisi ve heyecanıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Spor kültürünün küçük yaşlarda yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedefleyen etkinlik, aileler ve katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Babadağ Ultra Maratonu Genel Koordinatörü Sadık Özdemir, 23 Nisan'ın 103'üncü yıl dönümünde, çocuklara özel bir etkinlikle maratona ayrı bir renk katmak istediklerini belirtti. Özdemir, organizasyonun sadece sportif değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk yönüyle de öne çıktığını vurguladı.

Etkinlik kapsamında, kadın girişimciler tarafından hazırlanan yerel lezzetler katılımcılara sunulurken, elde edilen gelirlerin DMD kas hastası Yusuf Eymen yararına kurulan stantlar aracılığıyla bağışa dönüştürüldüğü ifade edildi. Bu yönüyle organizasyon, toplumsal farkındalık oluşturma açısından da önemli bir katkı sağladı.

Babadağ'ın eşsiz doğasında gerçekleştirilen '23 Nisan Çocuk Koşusu', renkli görüntülere sahne olurken, minik sporcuların mutluluğu etkinliğe damgasını vurdu.

Kaynak: DHA

