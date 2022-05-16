Fethiye'de 76 öğrencili ortaokul Bocce'de Türkiye Şampiyonu oldu - Son Dakika
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Fethiye'de 76 öğrencili ortaokul Bocce'de Türkiye Şampiyonu oldu

16.05.2022 13:23
Fethiye'de 76 öğrencili ortaokul Bocce'de Türkiye Şampiyonu oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 76 öğrencisi bulunan Karagedik Ortaokulu öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği Türkiye Okullar arası "bocce" şampiyonasında Türkiye şampiyonluğunu kazandılar.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 76 öğrencisi bulunan Karagedik Ortaokulu öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği Türkiye Okullar arası "bocce" şampiyonasında Türkiye şampiyonluğunu kazandılar.

Aydın'da yapılan ve 24 okul takımının katıldığı şampiyona da Türkiye birinciliğini kazanan Karagedik Ortaokulu öğrencileri Fethiye'ye dönüşte davul zurnalarla karşılandı. Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya; " İnanmak başarıyı getirir. Çalıştınız ve başardınız. Başarıda emeği geçenleri kutluyorum" ifadelerinde bulundu.

Türkiye'de pek çok ilin öğrenci sayısı çok fazla okullarını geride bırakan Fethiye'nin Karagedik ortaokulu Bocce takımı Türkiye şampiyonu oldu. Karagedik ortaokulu Bocce takımı öğrencileri Ezgi Naz Narcı, Beyza Tekeli, Deniz Tekeli, Hayrunisa Arslan ve Melek Bulan öğretmenleri Mehmet Mustafa Cebe yönetiminde bölge birinciliğinin ardından Aydın'da yapılan okullar arası Türkiye Bocce şampiyonasında, 24 okulu geride bırakarak Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

2.'nciliği Van Süphan Ortaokulu, 3.'cülüğü Kastamonu İğdir Ortaokulu'nun kazandığı şampiyona 1.'nci olan Fethiye Karagedik Ortaokulu öğrencileri Fethiye'de davul- zurnalarla karşılandı. Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, Okul Müdürü İlkay Çumur, Karagedik Mahalle Muhtarı ve Muhtarlar Derneği başkanı Niyazi Canözü, AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri ile öğrenci velileri ve diğer yetkililerinin karşıladığı şampiyon takım, kupayı İlçe Milli Eğitim müdürü Faruk Kaya'ya sundu. Öğrenciler mutluluklarını dile getirirken, beden eğitimi öğretmeni Mehmet Mustafa Cebe, şampiyonluğun öyküsü hakkında bilgi verdi.

Okul Müdürü İlkay Çumur "Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz" derken Fethiye ilçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya 'da, " İnanmak başarıyı getirir. Çalıştınız ve başardınız. Başarıda emeği geçenleri kutluyorum. Karagedik ortaokulunun bu başarısı diğer okullarımıza da örnek olmalıdır" diye konuştu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya, öğrencilere çeşitli hediyeler sundu. - MUĞLA

Fethiye'de 76 öğrencili ortaokul Bocce'de Türkiye Şampiyonu oldu
Fethiye'de 76 öğrencili ortaokul Bocce'de Türkiye Şampiyonu oldu

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milli eğitim bakanlığı, Karagedik, Türkiye, Fethiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fethiye'de 76 öğrencili ortaokul Bocce'de Türkiye Şampiyonu oldu - Son Dakika


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