Fethiye\'de düzenlenen Atatürk\'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları sona erdi

Spor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları sona erdi.

Göcek Yat Kulübü (GYK) tarafından Fethiye Körfezi ve Göcek koylarında düzenlenen yarışlarda, 13 ülkeden 66 teknede 513 sporcu mücadele etti.

Son gün gerçekleştirilen yarışların ardından sınıflarına göre kupa kazanan yatlar ve dümencileri şu şekilde:

IRC-1

1- Wing Racing (Fırat Şahin)

2- Magic Twelve (Taranov Maksim)

3- Eker 40 (Alexey Chilikinv)

IRC-2

1- Olga (Gusev Boris)

2- St. Anna (Vlas Kadetov)

3- Fox-L (Aliaksandr Racheuski)

IRC-3

1- Hit Ten Ten (Alexsandr Perezhosin)

2- Tokyo (Boris Burmentev)

3- Avolare (Vladimir Oleynikov)

IRC-4

1- Space Jockey (Viktor Zakharov)

2- Lettland (Igors Bukovskis)

3- Ada Sailor (Ali Öztürk)

IRCCHR-1

1- Imagine (Siarhei Martynkou)

2- Taurus 6 (Iurii Taperov)

3- Petra (Savelii Tumanov)

IRCCHR-2

1- Storm Dancer (Gorbunov Pavel)

2- Sita (Puzanov Igor)

3- Esen Mila (Oleg Kuragin)

IRCCHR-3

1- Oiron (Andrei Morozov)

2- Vega (Belkevich Maxim)

3- Batukaan (Ilya Strakh)

Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.