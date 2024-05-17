Fethiye'de düzenlenen Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları sona erdi - Son Dakika
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Spor

Fethiye'de düzenlenen Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları sona erdi

Fethiye\'de düzenlenen Atatürk\'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları sona erdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları, Göcek Yat Kulübü tarafından düzenlendi. 13 ülkeden 66 teknede 513 sporcu mücadele etti. Yarışların sonunda dereceye giren yatlar ve dümencileri kupa ve madalyalarını törende aldı.

17.05.2024 22:17
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları sona erdi.

Göcek Yat Kulübü (GYK) tarafından Fethiye Körfezi ve Göcek koylarında düzenlenen yarışlarda, 13 ülkeden 66 teknede 513 sporcu mücadele etti.

Son gün gerçekleştirilen yarışların ardından sınıflarına göre kupa kazanan yatlar ve dümencileri şu şekilde:

IRC-1

1- Wing Racing (Fırat Şahin)

2- Magic Twelve (Taranov Maksim)

3- Eker 40 (Alexey Chilikinv)

IRC-2

1- Olga (Gusev Boris)

2- St. Anna (Vlas Kadetov)

3- Fox-L (Aliaksandr Racheuski)

IRC-3

1- Hit Ten Ten (Alexsandr Perezhosin)

2- Tokyo (Boris Burmentev)

3- Avolare (Vladimir Oleynikov)

IRC-4

1- Space Jockey (Viktor Zakharov)

2- Lettland (Igors Bukovskis)

3- Ada Sailor (Ali Öztürk)

IRCCHR-1

1- Imagine (Siarhei Martynkou)

2- Taurus 6 (Iurii Taperov)

3- Petra (Savelii Tumanov)

IRCCHR-2

1- Storm Dancer (Gorbunov Pavel)

2- Sita (Puzanov Igor)

3- Esen Mila (Oleg Kuragin)

IRCCHR-3

1- Oiron (Andrei Morozov)

2- Vega (Belkevich Maxim)

3- Batukaan (Ilya Strakh)

Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fethiye'de düzenlenen Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları sona erdi - Son Dakika

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