Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonaları'nın 3. ayağı Fethiye'de başladı

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonaları'nın 3. ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde start aldı.

Fethiye Belediyesi'nin katkılarıyla Fethiye Orman Spor Kulübü tarafından organize edilen şampiyona öncesinde Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi'nde teknik kontroller yapıldı.

Beşkaza Meydanı'nda toplanan yarışçılar, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökçan, Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk'ün verdiği startla ilçe merkezinde tur attı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğe katılımın yüksek olduğunu kaydetti.

Parkurun orta sertlik seviyesinde olduğunu belirten Özdemir, "Tüm yarışçılarımız bu parkurda mücadele etmeyi bekliyordu. Parkur, her türlü koşulu içinde barındırıyor. Yarın yapılacak yarışlara da herkesi davet ediyoruz." dedi.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Fethiye Yarışı, yarın saat 10.00'da başlayacak.

Seyirci etabından sonra, insan-doğa mücadelesine sahne olacak şampiyonada, zorlu bir parkurda hem motosiklet hem de ATV yarışları gerçekleştirilecek.