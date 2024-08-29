Fethiye İdman Yurdu Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk hedefliyor - Son Dakika
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Fethiye İdman Yurdu Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk hedefliyor

Fethiye İdman Yurdu Bölgesel Amatör Lig\'de şampiyonluk hedefliyor

Fethiye İdman Yurdu, Bursa'nın köklü ekibi olarak geleceğe umutla bakıyor ve hedeflerinin 3. Lig olduğunu açıkladı. Altyapı takımlarında da başarılı olan kulüp, yeni sezonda büyük hedeflerle giriş yapıyor.

29.08.2024 23:17  Güncelleme: 23:22
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Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Fethiye İdman Yurdu'nda hedef şampiyonluk. Bursa'nın köklü ekibinin yönetim kurulu da hedeflerinin 3. Lig olduğunu ve geleceğe umutla baktıklarını açıkladıkları bir yazılı açıklama yayımladı.

Süper Amatör Lig'de şampiyon olarak Bursa'yı yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de temsil edecek olan Fethiye İdman Yurdu, geleceğe de umutla bakıyor. Altyapı takımlarında da üstün başarılara imza atan Fethiye İdman Yurdu 2024-2025 sezona büyük hedeflerle giriş yapıyor. Bursa futbolunun önde gelen kulüpleri arasında yer alan Fethiye İdman Yurdu, bu sene önemli başarılara imza attı. Süper Amatör Lig'de gösterdiği performansla Bölgesel Amatör Lig'e yükselen Fethiye İdman Yurdu'nda yeni sezonda hedef çıtası da bir hayli yükseldi. Sadece A takım değil altyapıda da üst düzey başarılar elde eden kırmızı-beyazlılarda, U14, U15, U16, U17 ve U18 takımları Türkiye şampiyonalarına katılmaya hak kazandı. Futbol Okulları'nda da 400'ün üzerine öğrenciye sahip olan Bursa kulübü, adeta futbolcu fabrikasına dönüştü. Fethiye İdman Yurdu yönetimi yaptığı açıklamada başarılarının devam edeceğini belirterek, "Çok büyük bir emek veriyoruz. Bunun da karşılığını sportif anlamda almak gerçekten bizleri çok mutlu ediyor. Başta teknik direktörümüz ve antrenörlerimiz olmak üzere, zor şartlarda ter döken, bizleri başarıdan başarıya götüren futbolcularımıza da minnetlerimi sunuyorum" dedi.

Bursaspor'a 5 sporcu verildi

Hedefi 2024-2025 futbol sezonunda Bal Ligi'nde şampiyonluk olan kulüp yönetimi tarafından yapılan açıklama şöyle: "Türkiye Şampiyonasına katılan kulübümüz sezonun en başarılı Kulübü olmuştur. Bu başarılar kolay olmuyor. Tabii ki bu takımların arkasında iyi bir başkan ve yönetim kurulu, sahada çok iyi bir teknik ekip, onun yanında her grup takımından sorumlu antrenörler, onların yardımcıları, kaleci hocaları, masörü, malzemecisi, kulüp personeli ile başlayan planlı bir yürüyüşün adım adım ilerleyerek başarılar peş peşe geldi. Kulübümüz altyapılardaki başarının sonunda sporcularımıza birçok yerden talipler oldu. Bursa'mızın lokomotifi olan Bursaspor'a beş sporcumuzu, Altınordu'ya bir, Alanyaspor'a iki ve Bursa Akademi takımlarına beş oyuncu verdik. Şu an Türkiye Ligi'nde profesyonel ve amatör liginde oynamakta olan Fethiye kökenli birçok futbolcumuz bulunmaktadır. Kulübümüzün sezon içerisinde gelir ve giderlerini karşılamak amacıyla yönetici bağışları, reklam gelirleri, forma sponsorları, iş insanlarının bağışları, kira gelirleri, store satışında elde edilen gelirler, futbolcu satışından gelen miktarların yanında futbol okulunda da ciddi bir meblağ gelir gelmektedir."

Hedef 3. Lig'e yükselmek

Açıklama şöyle devam etti: "Kulübümüzün kurulma aşamasında mira diye tabir edilen toprak sahalarımıza 2012 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından bir adet nizami futbol sahası, halı saha, kapalı voleybol sahası, yürüyüş yolları olan tesiste faaliyetlerini sürdürmektedir. Takımımız Bal Ligi'ne çıkması nedeniyle tesisi daha modern hale getirmek adına daha önce olmayan dışarıdan gelen sporcuların kalabilecek yeri yokken, şimdi 20 yataklı klimalı, banyolu ve televizyonlu odalarımız dinlenme yerlerimiz, yemekhanelerimiz, hocalarımızı ve yönetim kurulumuzun toplantı yapabileceği odalarımız tam teşekküllü masör odamız çamaşırhanemiz ayak tenisi oynanabilecek bir alan oluşturduk. İlerleyen dönemde ek bir misafir türbini yapıp bunun yanında mevcut türbini büyüterek maçı izlemek kapasitesini arttırmak istiyoruz Bursa'da amatör takımları içerisinde ilk defa bir kulüp olarak store mağazasını açarak kulübümüzün forma atkı bardak gibi hediyelik eşyalarını satışını yapmaktayız. Kulübümüz Abdullah Aksoy başkanlığında güçlü bir yönetimle kısa sürede en üst başarıları yakalayarak Bursa'da her platformda adını sıkça anılan bir grup haline getirmiştir. 2024-2025 futbol sezonunda Bal Ligi'nde hedefi şampiyon olup 3. Lig'e yükselmektir. Bunu başarabilirsek güçlü altyapılarımızı Akademi Ligi'ne sokarak çocuklarımızın futbol geleceklerini daha iyi planlama yapmalarını sağlayacağız. Akademi Ligi'ne adım attığımızda mevcut altyapılımızı daha da güçlendirip rol model kulüplerimizin örnekleriyle harmanlayıp buraya bir futbolcu üreten fabrika haline getirip, Türk futboluna sunmaktır. Futbol okullarımızın sayısını çoğaltarak her sporcu bireye temas etmek tek hedefimizdir." - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fethiye İdman Yurdu Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk hedefliyor - Son Dakika

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