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Fethiyespor, 24Erzincanspor maçına moralli çıkacak - Son Dakika
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Fethiyespor, 24Erzincanspor maçına moralli çıkacak

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, Etimesgut Belediyespor'a mağlup olduktan sonra 24Erzincanspor ile karşılaşacak. Fethiyespor Teknik Direktörü Taner Gülleri, takımın son maçını kazanarak devre arasına moralli girmek istediklerini belirtti.

Fethiyespor, 24Erzincanspor maçına moralli çıkacak
23.12.2023 - 11:02,
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Etimesgut Belediyespor'a 1-0 kaybeden Fethiyespor, ilk devrenin son maçında yarın evinde 24Erzincanspor'la karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Doğukan Yıldırım düdük çalacak. Fethiyespor Teknik Direktörü Taner Gülleri, 2023 yılının son maçını kazanmak istediklerini belirterek, "Devre arasına moralli girmek istiyoruz. Evimizde galip geleceğimize inanıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
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