Fethiyespor, 52 Orduspor'a 0-3 yenilerek yeni sezona puansız başladı
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un ilk haftasında 52 Orduspor'a konutunda 0-3 yenilen Fethiyespor, sezona puansız başladı. 52 Orduspor, 13. dakikada Mücahit Can, 21. dakikada Yağızcan ve 90. dakikada Taha Osman'ın golleriyle 3 puanı hanesine yazdırdı.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk hafta maçında 52 Orduspor'u konuk eden Fethiyespor rakibine 2-0 yenilip sezona puansız başladı. 52 Orduspor 13'üncü dakikada Mücahit Can'ın golüyle 1-0 öne geçti. Konuk takım 21'inci dakikada Yağızcan'ın golüyle farkı ikiye çıkardı ve devre 2-0 52 Orduspor'un lehine sonuçlandı. Müsabakanın 90'ıncı dakikasında Taha Osman, 52 Orduspor'un üçüncü golüne imza attı: 0-3. Farklı kazanan 52 Orduspor 2026-2027 sezonuna 3 puanla başladı.
Kaynak: DHA
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