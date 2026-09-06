Fethiyespor, 52 Orduspor'a 0-3 yenilerek yeni sezona puansız başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fethiyespor, 52 Orduspor'a 0-3 yenilerek yeni sezona puansız başladı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un ilk haftasında 52 Orduspor'a konutunda 0-3 yenilen Fethiyespor, sezona puansız başladı. 52 Orduspor, 13. dakikada Mücahit Can, 21. dakikada Yağızcan ve 90. dakikada Taha Osman'ın golleriyle 3 puanı hanesine yazdırdı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk hafta maçında 52 Orduspor'u konuk eden Fethiyespor rakibine 2-0 yenilip sezona puansız başladı. 52 Orduspor 13'üncü dakikada Mücahit Can'ın golüyle 1-0 öne geçti. Konuk takım 21'inci dakikada Yağızcan'ın golüyle farkı ikiye çıkardı ve devre 2-0 52 Orduspor'un lehine sonuçlandı. Müsabakanın 90'ıncı dakikasında Taha Osman, 52 Orduspor'un üçüncü golüne imza attı: 0-3. Farklı kazanan 52 Orduspor 2026-2027 sezonuna 3 puanla başladı.

Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mücahit Can, Fethiyespor, Orduspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fethiyespor, 52 Orduspor'a 0-3 yenilerek yeni sezona puansız başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor
Bülent Turan’dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın
1 aydır aracını çalıştırmıyor Astığı yazıyı görenler “Helal olsun“ demekten kendini alamıyor 1 aydır aracını çalıştırmıyor! Astığı yazıyı görenler "Helal olsun" demekten kendini alamıyor
Diyarbakır’da korku dolu anlar Sağlık personelini taşıyan otobüsün önünü kesip camları yumrukladılar Diyarbakır'da korku dolu anlar! Sağlık personelini taşıyan otobüsün önünü kesip camları yumrukladılar
Bakan Tekin öğretmenlerin kıyafetiyle ilgili tartışmalara son noktayı koydu Bakan Tekin öğretmenlerin kıyafetiyle ilgili tartışmalara son noktayı koydu
Türk futbolunun 101 yıllık çınarı geri dönüyor 14 yıllık engel kalktı Türk futbolunun 101 yıllık çınarı geri dönüyor! 14 yıllık engel kalktı

22:27
Tüyleri diken diken eden görüntüler Filenin Sultanları hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı söyledi
Tüyleri diken diken eden görüntüler! Filenin Sultanları hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söyledi
22:00
Fatih Tekke gitti, Trabzonspor patladı Rakibi resmen parçaladılar
Fatih Tekke gitti, Trabzonspor patladı! Rakibi resmen parçaladılar
21:51
Melissa Vargas kendini tutamadı Cansu’ya sarılıp hıçkıra hıçkıra ağladı
Melissa Vargas kendini tutamadı! Cansu'ya sarılıp hıçkıra hıçkıra ağladı
21:44
Şampiyonluk sonrası gözyaşlarını zor tuttu Eda Erdem’den tarihi sözler
Şampiyonluk sonrası gözyaşlarını zor tuttu! Eda Erdem'den tarihi sözler
21:21
Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu
Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu
21:16
Netanyahu, Batı Şeria’da Yahudilerin işgal ettiği yerleşim noktalarından bazılarının boşaltılmasına yönelik talimat verdi
Netanyahu, Batı Şeria'da Yahudilerin işgal ettiği yerleşim noktalarından bazılarının boşaltılmasına yönelik talimat verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 22:32:17. #7.12#
SON DAKİKA: Fethiyespor, 52 Orduspor'a 0-3 yenilerek yeni sezona puansız başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement