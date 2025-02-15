FETHİYE,
2'nci Lig Beyaz Grup'ta 6 maçtır kazanamayan Fethiyespor yarın 23'üncü hafta müsabakasında Karaköprü Belediyespor deplasmanına çıkacak. Faruk Çelik Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta Oğuzhan Gökçen düdük çalacak. Fethiyespor'da sarı kart cezalısı Muhammet Enes Erdem mücadelede forma giyemeyecek. Sıralamada 29 puanla 9'uncu basamakta yer alan Fethiyespor'da Teknik Direktör Selahaddin Dinçel kazanıp 3 puan hasretine son vereceklerini söyledi. Fethiye, hafta içi mücadelesinde Altay'la evinde golsüz berabere kalmıştı.
Son Dakika › Spor › Fethiyespor, 6 Maçtır Kazanamıyor: Karaköprü Belediyespor ile Karşılaşacak - Son Dakika
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