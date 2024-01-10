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Fethiyespor, Ali Mert Aydın'ı transfer etti - Son Dakika
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Fethiyespor, Ali Mert Aydın'ı transfer etti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, sol bek Ali Mert Aydın'ı transfer etti. Kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ali Mert Aydın ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Aydın, daha önce Somaspor, Altınordu, Diyarbekirspor, Belediye Kütahyaspor ve Afyonspor gibi birçok kulüpte forma giymişti. Fethiyespor, Aydın'a yeni takımında başarılar diledi.

Fethiyespor, Ali Mert Aydın\'ı transfer etti
10.01.2024 - 18:53,  Güncelleme: 18:56
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, Ali Mert Aydın'ı transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, son olarak Afyonspor forması giyen sol bek Ali Mert Aydın ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Somaspor, Altınordu, Diyarbekirspor, Belediye Kütahyaspor ve Afyonspor gibi birçok kulübün formasını terleten Ali Mert Aydın'a Fethiyespor forması altında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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