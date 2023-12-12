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Fethiyespor, Arnavutköy Belediyespor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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Fethiyespor, Arnavutköy Belediyespor'u 2-0 mağlup etti

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Arnavutköy Belediyespor'u 2-0 yenen Fethiyespor, 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi ve Play-Off umutlarını artırdı. Teknik Direktör Taner Gülleri, galibiyetin moral verici olduğunu belirtti.

Fethiyespor, Arnavutköy Belediyespor\'u 2-0 mağlup etti
12.12.2023 - 12:44,
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Arnavutköy Belediyespor'u 2-0 yenen Fethiyespor galibiyeti hatırladı. Evinde 3 puanı hanesine yazdıran Muğla ekibi 4 maç aradan sonra kazanıp 22 puana yükseldi ve Play-Off yolunda ümitlendi. Teknik Direktör Taner Gülleri, 2-0'lık galibiyetin ardından moral bulduklarını ifade etti. Gülleri, "Kazanmamız çok önemliydi. Son haftalarda istemediğimiz sonuçlar aldık. Artık çıkışa geçeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Fethiyespor, Arnavutköy Belediyespor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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