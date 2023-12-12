Fethiyespor, Arnavutköy Belediyespor\'u 2-0 mağlup etti

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Arnavutköy Belediyespor'u 2-0 yenen Fethiyespor galibiyeti hatırladı. Evinde 3 puanı hanesine yazdıran Muğla ekibi 4 maç aradan sonra kazanıp 22 puana yükseldi ve Play-Off yolunda ümitlendi. Teknik Direktör Taner Gülleri, 2-0'lık galibiyetin ardından moral bulduklarını ifade etti. Gülleri, "Kazanmamız çok önemliydi. Son haftalarda istemediğimiz sonuçlar aldık. Artık çıkışa geçeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.