Fethiyespor'da Eren Erdoğan ve Cihan Kazan sakatlandı, Ankara Demirspor maçında yoklar

2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk maçında evinde 52 Orduspor'a 3-0 kaybeden Fethiyespor'da sakatlanan kanat oyuncusu Eren Erdoğan ve orta saha Cihan Kazan'ın durumları belli oldu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Oynadığımız 52 Orduspor müsabakasında hamstring kas grubunda ağrı hisseden ve tedbir amaçlı oyundan çıkan oyuncumuz Eren Erdoğan'ın çekilen MR sonucunda 1'nciderece kas zorlanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır. Oyuncumuz gelecek hafta oynayacağımız Ankara Demirspor müsabakasında oynayamayacaktır. Yine oynanan 52 Orduspor müsabakası sonrasında ağrıları olan oyuncumuz Cihan Kazan'ın çekilen MR sonrası illia İliopsoas kasında zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır. Ayrıca Afyon Kampında oynadığımız hazırlık maçında iç yan bağında 2'nci derece zorlanma tespit edilen ve tedavisi süren oyuncumuz Eray Karataş saha çalışmalarına fizyoterapist eşliğinde devam etmektedir" denildi.