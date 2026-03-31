Fethiyespor\'da Karafırtınalar Dönemi

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde lider Bursaspor'la 1-1 berabere kalan Fethiyespor, deneyimli teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde çıkışa geçti. Ligin 14'üncü haftasında Selahaddin Dinçel'in yerine göreve gelen Karafırtınalar son 10 maçında yalnızca bir yenilgi gördü. Fethiyespor, Sait Karafırtınalar yönetiminde oynadığı son 10 maçta sadece Menemen FK'ya kaybederken, 2'si hükmen olmak üzere 6 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Fethiyespor, son haftalarda çıkışa geçse de bitime 4 maç kala Play-Off hayallerini gerçekleştiremedi. Lacivert-beyazlılar, Kahramanmaraş İstiklalspor (D), Gebzespor, Muşspor ve Mardin 1969 Spor (D) maçlarıyla 2025-2026 sezonunu tamamlayacak.