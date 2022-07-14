Yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, şampiyonlukta çok büyük katkısı olan oyuncumuz Nurettin Çakır ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Geçtiğimiz sezon lacivert-beyaz renkler içinde 21 gole katkı sağlayan ve yeni zaferler için yuvada kalmayı tercih eden Nurettin Çakır'a başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Fethiyespor'da Nurettin yuvada kaldı - Son Dakika

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