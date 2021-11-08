Fethiyespor'da seri sonu

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta deplasmanda Karbel Karaköprü Belediyespor'a 3-0 yenilen lider Fethiyespor'un 3 maçlık galibiyet, 9 haftalık namağlup serisi sona erdi.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta deplasmanda Karbel Karaköprü Belediyespor'a 3-0 yenilen lider Fethiyespor'un 3 maçlık galibiyet, 9 haftalık namağlup serisi sona erdi. İlk hafta Kırıkkale Büyük Anadoluspor'a 3-1 mağlup olduktan sonra 11'inci haftada Şanlıurfa deplasmanında 2'nci yenilgisini alarak 25 puanda kalan lacivert-beyazlıların en yakın rakibiyle arasındaki puan farkı 5'ten 3'e düştü. Türkiye'de bu sezon liglerin en skorer takımı olan Fethiyespor, ilk kez bir maçta gol atamadı.



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