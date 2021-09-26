Fethiyespor'dan zirveye damga

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Kırıkkale Büyük Anadoluspor mağlubiyetiyle başladığı sezonda üst üste 3'üncü galibiyetini evinde Mardin 1969 Spor'u 2-1 yenerek alan Fethiyespor, 9 puanla liderlik koltuğunu devraldı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Kırıkkale Büyük Anadoluspor mağlubiyetiyle başladığı sezonda üst üste 3'üncü galibiyetini evinde Mardin 1969 Spor'u 2-1 yenerek alan Fethiyespor, 9 puanla liderlik koltuğunu devraldı. İddialı hazırlandığı sezonda ilk hafta aldığı sürpriz yenilginin ardından çabuk gaza basan Fethiyespor, grubun güçlü ekipleri Esenler Eroskpor ve İçel İdmanyurdu'nu farklı yendikten sonra Mardin engelini de aştı. Geriye düştüğü maçta Berkin ve Burak'ın golleriyle kazanmayı başaran Muğla temsilcisi, gücünü kanıtlayıp zirveye kuruldu. Teknik direktör Selahaddin Dinçel, çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.



Son Dakika

DSÖ, Delta varyantı ile Mu varyantını karşılaştırdı! Ülkemizde yüzde 90'ı geçen Delta ile ilgili korkutan sözler

Köftecinin akılalmaz ölümü! Isınmak için yaktığı semaver dumanından zehirlenip aracında can verdi

Berfu Yenenler'den aldata itirafı: Tam hatırlamıyorum

Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış

CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım

Lise öğrencileri tarafından mezarlıkta bulunan bebekle ilgili ifadeler ortaya çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık

Tartıştığı sevgilisine kiralık aracın içinde kurşun yağdırdı

Sosyal medya düzenlemesi geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yalan haberlere karşı harekete geçilecek