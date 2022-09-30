TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon evinde oynadığı 3 maçı da kazanırken deplasmanda ise 3'te 0 çeken Fethiyespor , yarın GMG Kastamonuspor önünde ilk dış saha puanlarını hanesine yazdırmaya çalışacak. Gazi Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.00'te oynanacak. Grupta 6 hafta sonunda 9 puanla 10'uncu basamakta olan Muğla temsilcisinde Nurettin çapraz bağlarından sakatlanıp sezonu erken kapatmıştı. Teknik direktör Mesut Toros , deplasmanda bu kez kazanıp seri başlatmak istediklerini söyledi.

Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fethiyespor deplasmanda gülmek istiyor - Son Dakika

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