Fethiyespor, Derincespor\'a mağlup oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta müsabakasında Fethiyespor, konuk olduğu Belediye Derincespor'a 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından açıklama yapan Fethiyespor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel, "Fethiyespor'a yakışmayacak düzeyde basit goller yedik" diyerek Amedspor maçına ciddi bir şekilde hazırlandıklarını vurguladı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, deplasmanda karşılaştığı Derincespor'a farklı bir skorla yenildi. Maçın ardından çalışmalara başlayan lacivert-beyazlılar, evinde oynayacakları Amedspor maçına hazırlanıyor. Ligin ilk sırasında liderliğini sürdüren Amedspor'a karşı 3 puanı hedeflediklerini söyleyen Fethiyespor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel, deplasman mağlubiyetini unutup, taraftarın desteğiyle maça çıkacaklarını ifade etti. Derincespor maçında kendilerine yakışmayan goller yediklerini belirten Dinçel; "Kırılma anı dediğimiz anları fazlasıyla yaşadık" diye konuştu.
"Fethiyespor'a yakışmayacak düzeyde basit goller yedik"
Fethiyespor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel deplasman mağlubiyetini yorumlayarak yaptığı açıklamasında "Öncelikle Derince müsabakası öncesinde 8 haftadır her maç puanlar ile çıkan ve yenilmezlik serisi oluşturan bir Fethiyespor vardı. Derince maçına da puanlar veya puan almak için gittik. En kötü şartlarda puan ile dönmeyi düşünüyorduk. Fakat maçı bütün olarak yorumladığımızda çok kötü performans gösterdiğimiz bir ilk yarı, hiçbir şekilde Fethiyespor'a yakışmayacak düzeyde basit golleri yedik. Devre arası 3-1 geriye düşerek girince, ikinci yarı maçı çevirmek çok kolay olmadı. Belki birçok sebep vardır ama ben yediğimiz gollerin kesinlikle bize yakışmadığını söylemek istiyorum. Rakip çok üstün oynamadı fakat biz o kırılma anı dediğimiz anları fazlasıyla yaşadık. Tabi ki bu maçtan sonra uzun bir ara vardı. Biz o arayı değerlendirip Amed maçına hazırlanmayı planlıyorduk. Önümüzde ki hafta Çarşamba günü iç sahada oynayacağımız Amed müsabakasına hazırlanacağız. Bir önceki maç da alacağımız dersleri alacağız. Görmüş olduğumuz eksiklikleri tespit edip o eksiklikleri giderme yoluna gideceğiz. Amed maçına inanılmaz ciddi hazırlanmak zorundayız. Gerçekten Fethiyespor için önemli bir maç. Ligin zirvesinde olan takımla oynayacağımız maç da kendimizi test edeceğiz. Fethiyespor kalan haftalarda da maksimum puanı alıp ligi en iyi seviye de bitirmeyi hedefliyor. Bunu gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.
"Sakat oyuncu yok"
Takımda sakat oyuncu olmadığını ifade eden Selahaddin Dinçel; "Sadece Ramazan 4 sarı kart cezalısı. Amed maçında Ramazan yok. Onun dışında sağlık ekibinin bize verdiği bir rapor yok. Ali Ceylan'ın İskenderun maçında yaşamış olduğu bir diz problemi vardı. Geçtiğimiz iki müsabakada Ceylanı kullanmadık. Bu hafta itibari ile çalışmalara başlayacak" diye konuştu.
"Kalecimizden beklemediğimiz bir performanstı"
Derince maçında yaşanan kaleci değişikliğini anlatan Dinçel; "Bazen beklediğimiz performansı hangi mevkide olursa olsun oyuncu göstermediğinde sizde hamle yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bu da demek ki hamleyi gerektiren bir durummuş ki kaleci değişikliği yapılmış. Yediğimiz gollerde biraz basit gollerdi. Hiç bizim kalecimizden beklemediğimiz bir performanstı. O da daha iyi hazırlayacaktır. Bizim inandığımız güvendiğimiz bir oyuncuydu ama istediğimiz performansı o maçta göstermedi. Herhalde golleri de izlemişsinizdir" şeklinde konuştu.
"Taraftarlarımızı maça bekliyoruz"
Taraftarın desteğiyle Amed maçından 3 puan almak istediklerini söyleyen Selahaddin Dinçel; "Amed maçına da biz gerçekten çok ciddi hazırlanacağız. Önümüzdeki hafta içi Çarşamba olmasına rağmen taraftarlarımızı maça bekliyoruz. Yönetim kurulumuzun da öğrenci organizasyonu olacak. Öğrencilerin hafta içi olması sebebiyle tribünlerde olmasını isteyecekler ve bu konuda da çalışma yapacaklar. Her deplasmana Amed taraftarının gittiğini biliyorum. Bazen emniyet, valilik yasak koyabiliyor. Tamda seçim sonrası oynanacak bir maç muhtemelen Amed taraftarı da gelecektir" dedi. - MUĞLA
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