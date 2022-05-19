Fethiyespor, final için başkent yolcusu - Son Dakika
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Fethiyespor, final için başkent yolcusu

19.05.2022 12:13
Fethiyespor, final için başkent yolcusu

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yarı finalde Yeşilyurt D.Ç Ofspor'u eleyerek finalde İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ile eşleşen Fethiyespor, gözünü şimdi de kupaya dikti.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yarı finalde Yeşilyurt D.Ç Ofspor'u eleyerek finalde İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ile eşleşen Fethiyespor, gözünü şimdi de kupaya dikti. Final maçının 23 Mayıs Pazartesi günü Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacağı açıklanırken, lacivert-beyazlılar başkentten evine zaferle dönmenin planlarını yapıyor.

Normal sezonda deplasmanda 4-2 yendiği İçel'e evinde 2-1 mağlup olan Fethiyespor, sezonun en önemli maçını kazanarak 3 yıl sonra 2'nci Lig'e dönmek istiyor. Öte yandan kulübün 28 Mayıs'ta kongreye gideceği, ilk toplantıda çoğunluk sağlanaması halinde seçimin 4 Haziran'da yapılacağı açıklandı.


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Fethiyespor'da 2'nci Lig'e bir adım kaldı Fethiyespor'da 2'nci Lig'e bir adım kaldı Futbol: TFF 3. Lig play-off Futbol: TFF 3. Lig play-off
Kaynak: DHA

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