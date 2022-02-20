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Fethiyespor hata yapmadı - Son Dakika

Fethiyespor hata yapmadı

20.02.2022 11:49
Fethiyespor hata yapmadı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta fırtına gibi estiği sezonun ilk yarısını en yakın rakibinin 9 puan önde lider bitirmesine rağmen ikinci yarıda üst üste 4 mağlubiyetle zirveden inen Fethiyespor, son sıradaki Kardemir Karabükspor deplasmanında hata yapmadı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta fırtına gibi estiği sezonun ilk yarısını en yakın rakibinin 9 puan önde lider bitirmesine rağmen ikinci yarıda üst üste 4 mağlubiyetle zirveden inen Fethiyespor, son sıradaki Kardemir Karabükspor deplasmanında hata yapmadı. Muğla temsilcisi, art arda yenilgilerle gördüğü kabusa yalnız 1 puanı bulunan zayıf rakibini deplasmanda 3-0 yenerek son verdi. Haftalar sonra moral tazeleyen Fethiyespor, 23 maçta 49 puana ulaşarak şampiyonluk yarışına yeniden tutundu.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fethiyespor hata yapmadı - Son Dakika Spor


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