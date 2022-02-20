Fethiyespor hata yapmadı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta fırtına gibi estiği sezonun ilk yarısını en yakın rakibinin 9 puan önde lider bitirmesine rağmen ikinci yarıda üst üste 4 mağlubiyetle zirveden inen Fethiyespor, son sıradaki Kardemir Karabükspor deplasmanında hata yapmadı. Muğla temsilcisi, art arda yenilgilerle gördüğü kabusa yalnız 1 puanı bulunan zayıf rakibini deplasmanda 3-0 yenerek son verdi. Haftalar sonra moral tazeleyen Fethiyespor, 23 maçta 49 puana ulaşarak şampiyonluk yarışına yeniden tutundu.