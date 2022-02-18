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Fethiyespor için fırsat maçı - Son Dakika

Fethiyespor için fırsat maçı

18.02.2022 11:53
Fethiyespor için fırsat maçı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk yarıyı 9 puan önde lider bitirmesine rağmen son 4 maçını kaybederek zirveyi devralan Esenler Erokspor'un 3 puan gerisinde ikinci sıraya düşen Fethiyespor, yarın son sıradaki Karabükspor deplasmanında çıkış arayacak.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk yarıyı 9 puan önde lider bitirmesine rağmen son 4 maçını kaybederek zirveyi devralan Esenler Erokspor'un 3 puan gerisinde ikinci sıraya düşen Fethiyespor, yarın son sıradaki Karabükspor deplasmanında çıkış arayacak. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Grupta Fethiye'nin 46, oynadığı 21 maçın 20'sini kaybeden Karabük'ün ise 1 puanı bulunuyor. Ligde 1'inci Grup'ta yaptığı çıkışın ardından son 3 maçta yine düşüşe geçen Bergama Belediyespor, Bursa Yıldırımspor'a konuk olurken, 2'nci Grup'ta Kızılcabölükspor ise Çarşambaspor deplasmanında puan arayacak. Bu maçlar da saat 13.00'te start alacak.


- İzmir
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Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Esenler, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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