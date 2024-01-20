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Fethiyespor, İnegölspor maçına hazırlanıyor - Son Dakika
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Fethiyespor, İnegölspor maçına hazırlanıyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, İnegölspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Fethiyespor'da golcü oyuncu Murat Yılmaz kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Fethiyespor, İnegölspor maçına hazırlanıyor
20.01.2024 - 10:27,
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FETHİYE,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen haftayı bay takım olarak geçiren Fethiyespor yarın 21'inci hafta müsabakasında evinde İnegölspor'la karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'nda Burak Demirkıran'ın yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Ev sahibi Fethiyespor'da kart cezalısı golcü Murat Yılmaz mücadelede forma giyemeyecek. Fethiyespor ilk yarı sonunda 18 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde ederek 22 puan toplamıştı.

Kaynak: DHA
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