Fethiyespor Karaköprü'yü Ağırlıyor

Spor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Altay deplasmanından son anda 3-3'lük beraberlikle ayrılan Fethiyespor yarın Karaköprü Belediyespor'u konuk edecek. Fethiye İlçe Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Fethiyespor ligde ilk 5 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak 4 puan topladı. Konuk Karaköprü'nün ise 2 puanı bulunuyor. Muğla temsilcisi bu maçın ardından hafta içinde 8 Ekim Salı günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Düzcespor'u ağırlayacak.