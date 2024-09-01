Fethiyespor, Kastamonuspor\'a 4-3 mağlup oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 1. haftasında Fethiyespor, konuk ettiği Kastamonuspor'a 4-3 mağlup oldu.
Hakemler: Burak Demirkıran, Harun Terin, Levent Yeşilyurt
Fethiyespor: Halil Kaşlı, Aziz Aksoy (Çağan Kayra dk. 71), Şahan Akyüz, Umut Mert Toy, Canberk Ömer Özdemir, Serdar Ümit Deniz (Berat Satır dk. 90), Ömer Mert Gündüz (Efe Sayhan dk. 46), Samed Hakan Kılıç (Samed Hakan dk. 90), Ahmet Dereli, Ali Ceylan, Mehmet Kaan Türkmen
Kastamonuspor: Sertaç Güzel, Ramazan Keskin, Oğuz Yılmaz, Erkam Reşmen, Barış Gök, İsmail Güven (Çınar Tarhan dk. 28), Cumali Bişi, Erhan Kartal, İlyas Kubilay Yavuz, Ali Altınöz, Okan Eken (Kerem Baykuş dk. 73)
Goller: Mehmet Kaan Türkmen (dk. 3 ve dk. 54), Ahmet Dereli (dk. 74) (Fethiyespor), İlyas Kubilay (dk. 15 ve dk. 45+2), Ali Altınöz (dk. 48), Alpay Çelebi (dk. 86) (Kastamonuspor)
Kırmızı Kart: Ahmet Dereli (dk. 86) (Fethiyespor)
Sarı Kart: Ömer Gündüz, (Fethiyespor), Oğuz Yılmaz, Barış Gök, Cumali Bişi (Kastamonuspor) - MUĞLA
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